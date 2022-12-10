مدني بريدة يخمد حريقًا في مستودع بحي حويلان

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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، تمكن رجالها ببريدة من إخماد حريق في مستودع بحي حويلان.
ونشر الدفاع المدني صورتين من عمليات إخماد الحريق، مؤكدة عدم إصابة أي شخص في هذا الحادث.
ودائمًا ما يبذل رجال المديرية العامة للدفاع المدني، الجهود في إخماد الحرائق التي تنشب في مناطق متفرقة.
وكان الدفاع المدني بالقطيف، تمكن الأربعاء الماضي، من إخماد حريق نشب في محطة وقود بحي الأندلس. وأوضح الدفاع المدني على حسابه الرسمي بموقع ” تويتر”، أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات.