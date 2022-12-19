مدني تبوك يخمد حريقاً نشب في منزل

تمكنت فرق الدفاع المدني بمنطقة تبوك، اليوم الاثنين، من إخماد حريق نشب في إحدى المنازل.

إصابة امرأة

وقال الدفاع المدني على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، إنه تم إخماد حريق في منزل بحي الفيصلية، نتج عنه إصابة امرأة، وتم نقلها للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ونشر الدفاع المدني صوراً أثناء إخماد الحريق.