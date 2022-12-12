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تزامنًا مع الحالة المناخية بمدن المملكة

مدني عسير يواصل جهوده الميدانية: ابتعدوا عن الأودية

2022-12-12 الساعة 11:34
مدني عسير يواصل جهوده الميدانية: ابتعدوا عن الأودية
المواطن - فريق التحرير

واصل الدفاع المدني في منطقة عسير، اليوم الاثنين، الجهود الميدانية تزامنًا مع الحالة المناخية في المنطقة.

وأهاب الدفاع المدني، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، بجميع المواطنين التقيد بالإرشادات والابتعاد عن الأودية ومواقع تجمع مياه الأمطار.

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توقعات الطقس

وفقًا للمركز الوطني للأرصاد، فإنه يتوقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، تؤدي إلى جريان السيول على منطقة مكة المكرمة تشمل أجزاءها الساحلية. في حين تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، الباحة، عسير تشمل الأجزاء الساحلية منها.

وبحسب الأرصاد لا يستبعد تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق حائل، المدينة المنورة، القصيم، الحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، كما يتوقع تكون الضباب على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية كذلك على أجزاء من مناطق الرياض، الجوف والحدود الشمالية.

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