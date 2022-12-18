مدني عنيزة يحرر يد امرأة علقت في فرامة

حررت قوات الدفاع المدني في عنيزة يد امرأة علقت في فرامة، بوساطة فرق الإنقاذ بوجود كادر طبي داخل المستشفى.

ونشرت قوات الدفاع المدني على موقع تويتر، صورة توثق جهود رجاله.

إنقاذ طفل

كما أنقذ رجال الدفاع المدني بالرياض، قبل قليل، طفلًا سقط في خزان مياه، حيث تم إخراجه ونقل إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها بموقع “تويتر”، صورًا توثق جهود رجاله لإنقاذ الطفل.