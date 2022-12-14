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بتوجيه الأمير عبدالعزيز بن سعود

مدير الأمن العام يتفقد الجهات الأمنية في منطقة جازان

2022-12-14 الساعة 5:09
مدير الأمن العام يتفقد الجهات الأمنية في منطقة جازان
المواطن - واس

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بتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، تفقد مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، شرطة منطقة جازان وإدارات أفرع الأمن العام فيها، ووقف ميدانيًا على كفاءة وجودة الخدمات الأمنية التي تقدم للمواطنين والمقيمين.

مدرسة تعليم القيادة

وبدأ معاليه جولته التفقدية بزيارة مدرسة تعليم القيادة بصبيا، التي تم تدشينها مؤخرًا، لتكون أحد روافد القيادة الآمنة، حيث اطلع على ما تقدمه من برامج تدريبية، عقب ذلك تفقد شرطة محافظة الدائر ومنطقة العمليات والخطط والاستعدادات الأمنية وتعزيز الحضور الأمني في المواقع كافة، وآلية توظيف الكوادر البشرية والتقنية والاستفادة من الممكنات بما يكفل تحقيق أفضل النتائج بكفاءة عالية.

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جهود رجال الأمن العام

وشملت الجولة الوقوف على جهود رجال الأمن على الشريط الحدودي في محافظتي الدائر والعارضة ونقاط الضبط الأمني، ومتابعة سير العمل بغرفة المراقبة الإلكترونية.
وفي ختام جولته، حث الفريق البسامي منسوبي شرطة المنطقة وإدارات أفرع الأمن العام على بذل المزيد من الجهود وتقديم أرقى الخدمات، متمنيًا التوفيق للجميع في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

مدير الأمن العام يتفقد الجهات الأمنية في منطقة جازان

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