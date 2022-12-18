مدير الأمن العام: يوم الشرطة العربية مناسبة مهمة في مسيرتنا

وجه مدير الأمن العام بالمملكة الفريق محمد بن عبدالله البسامي، كلمة بمناسبة الاحتفال بيوم الشرطة العربية، والتي تعد مناسبة مهمة في مسيرة الأمن العربي وتطوره.

توطيد الأمن

وقال الفريق محمد بن عبدالله البسامي، في كلمة له اليوم الأحد: “تحل هذه المناسبة السنوية ونحن نتوجه بشكر الله – عز وجل – أن هيأ لهذه البلاد قادة حملوا على عاتقهم توطيد الأمن وتأكيد رسالته في نفوس أبناء هذا الوطن”.

وأضاف: “الأمن ورجاله وفروا كل الدعم والاهتمام، وما يتطلبه العمل الأمني من إمكانات بشرية وتقنية وآلية ضمن خطط استراتيجية لمواكبة التطور الأمني ودعم مسيرته، لتحقيق رسالة الأمن المتمثلة في حماية الأرواح والممتلكات ومكافحة الجريمة بكل أشكالها وصورها، واعتبار التقنية ركيزة أساسية في أعمال الجهات الأمنية واستخدام الذكاء الاصطناعي في دعم اتخاذ القرار”.

يوم الشرطة العربية

وأكد الفريق محمد بن عبدالله البسامي، أن يوم الشرطة العربية مناسبة مهمة في مسيرة الأمن العربي وتطوره ويعني لنا الاحتفال بالشراكة والتفاعل والإيجابية بين رجال الأمن وأفراد ومؤسسات المجتمع فدورهم لا يقل أهمية عن دور رجال الأمن في الميدان، آخذين في الحسبان أهمية نشر التوعية الأمنية للمواطن والمقيم وكشف الأساليب والطرق الإجرامية التي قد يتعرضون لها وتحذيرهم من الوقوع فيها،

وأوضح أنه أثبتت عدد من التجارب الأمنية أهمية دور أفراد المجتمع وتعاونهم البناء في انحسار الجرائم وكشف الأساليب الإجرامية، وتابع: نحن نحتفل بهذا اليوم إذ نتطلع إلى مزيد من التعاون والإيجابية والمبادرة لمكافحة الجريمة بشتى أنواعها وصورها، ونبتهل للعلي القدير أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها وولاة أمرها.

ويحتفل العالم العربي بيوم الشرطة العربية، في الثامن عشر من شهر ديسمبر من كل عام، والتاريخ الذي يخلد حدثًا بارزًا في تاريخ العمل الأمني العربي المشترك، يتمثل في انعقاد المؤتمر الأول لقادة الشرطة والأمن العرب في مدينة العين بدولة الإمارات العربية المتحدة قبل خمسين عامًا.