Icon

وظائف لدى أمانة الحدود الشمالية عبر جدارات Icon تسجيل 28 حالة إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41 Icon 230 وظيفة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني Icon زوار البوليفارد يحتفلون باليوم الوطني البحريني Icon إنقاذ مخالف يمني سقط في منطقة جبلية بجازان Icon لقطات لمعرض أنا عربية بعدسة “المواطن” بأكبر تشكيلة للأزياء Icon الفحوصات الطبية الأولية للتوأم السيامي النيجيري جيدة Icon المها العربي في محمية نيوم لأول مرة منذ قرن Icon السعودية أولاً.. الرياض تُذّكر الجميع بأنها لم ولن تكون تابعة لأحد Icon توقعات لطقس نهاية الأسبوع: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
السعودية اليوم
قادة البلاد وفروا كل الدعم لحماية الوطن

مدير الأمن العام: يوم الشرطة العربية مناسبة مهمة في مسيرتنا

2022-12-18 الساعة 2:22
مدير الأمن العام: يوم الشرطة العربية مناسبة مهمة في مسيرتنا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وجه مدير الأمن العام بالمملكة الفريق محمد بن عبدالله البسامي، كلمة بمناسبة الاحتفال بيوم الشرطة العربية، والتي تعد مناسبة مهمة في مسيرة الأمن العربي وتطوره.

توطيد الأمن

وقال الفريق محمد بن عبدالله البسامي، في كلمة له اليوم الأحد: “تحل هذه المناسبة السنوية ونحن نتوجه بشكر الله – عز وجل – أن هيأ لهذه البلاد قادة حملوا على عاتقهم توطيد الأمن وتأكيد رسالته في نفوس أبناء هذا الوطن”.

قد يهمّك أيضاً
Img

قطر.. 51 عاماً من التطور والنهضة الحديثة تقودها رؤية قطر الوطنية 2030

Img

احتفالات تعم قطر بمناسبة يومها الوطني ونهائي المونديال

وأضاف: “الأمن ورجاله وفروا كل الدعم والاهتمام، وما يتطلبه العمل الأمني من إمكانات بشرية وتقنية وآلية ضمن خطط استراتيجية لمواكبة التطور الأمني ودعم مسيرته، لتحقيق رسالة الأمن المتمثلة في حماية الأرواح والممتلكات ومكافحة الجريمة بكل أشكالها وصورها، واعتبار التقنية ركيزة أساسية في أعمال الجهات الأمنية واستخدام الذكاء الاصطناعي في دعم اتخاذ القرار”.

يوم الشرطة العربية

وأكد الفريق محمد بن عبدالله البسامي، أن يوم الشرطة العربية مناسبة مهمة في مسيرة الأمن العربي وتطوره ويعني لنا الاحتفال بالشراكة والتفاعل والإيجابية بين رجال الأمن وأفراد ومؤسسات المجتمع فدورهم لا يقل أهمية عن دور رجال الأمن في الميدان، آخذين في الحسبان أهمية نشر التوعية الأمنية للمواطن والمقيم وكشف الأساليب والطرق الإجرامية التي قد يتعرضون لها وتحذيرهم من الوقوع فيها،

وأوضح أنه أثبتت عدد من التجارب الأمنية أهمية دور أفراد المجتمع وتعاونهم البناء في انحسار الجرائم وكشف الأساليب الإجرامية، وتابع: نحن نحتفل بهذا اليوم إذ نتطلع إلى مزيد من التعاون والإيجابية والمبادرة لمكافحة الجريمة بشتى أنواعها وصورها، ونبتهل للعلي القدير أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها وولاة أمرها.

ويحتفل العالم العربي بيوم الشرطة العربية، في الثامن عشر من شهر ديسمبر من كل عام، والتاريخ الذي يخلد حدثًا بارزًا في تاريخ العمل الأمني العربي المشترك، يتمثل في انعقاد المؤتمر الأول لقادة الشرطة والأمن العرب في مدينة العين بدولة الإمارات العربية المتحدة قبل خمسين عامًا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأمير تركي بن محمد يشيد باهتمام القيادة...
السعودية اليوم

الأمير تركي بن محمد يشيد باهتمام القيادة...

السعودية اليوم
الرئيس الصيني: أقمنا علاقات وشراكة إستراتيجية مع...
السعودية اليوم

الرئيس الصيني: أقمنا علاقات وشراكة إستراتيجية مع...

السعودية اليوم
الزكاة والضريبة: إعفاء التأجير السكني من ضريبة...
السعودية اليوم

الزكاة والضريبة: إعفاء التأجير السكني من ضريبة...

السعودية اليوم
ذا روك يعترف بأنه اعتاد السرقة يوميًا
العالم

ذا روك يعترف بأنه اعتاد السرقة يوميًا

العالم
ضبط 4 مخالفين بحوزتهم حطب وفحم محليان
حصاد اليوم

ضبط 4 مخالفين بحوزتهم حطب وفحم محليان

حصاد اليوم
البرتغال تحفز رفاق رونالدو قبل لقاء كوريا...
الرياضة

البرتغال تحفز رفاق رونالدو قبل لقاء كوريا...

الرياضة
طائرة الإخلاء الطبي التابعة للدفاع نقلت ياسر...
السعودية اليوم

طائرة الإخلاء الطبي التابعة للدفاع نقلت ياسر...

السعودية اليوم
ضبط مخالفين بحوزتهما 76 كجم من الحشيش...
أخبار أمنية

ضبط مخالفين بحوزتهما 76 كجم من الحشيش...

أخبار أمنية