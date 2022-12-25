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انتشار سريع لكوفيد

مدينة صينية تسجل نصف مليون إصابة يومية بكورونا

2022-12-25 الساعة 10:09
مدينة صينية تسجل نصف مليون إصابة يومية بكورونا
المواطن - فريق التحرير

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كشف مسؤول صحي صيني كبير أن نصف مليون إصابة بكوفيد تسجل يوميًا في مدينة تسينغتاو وحدها، في اعتراف نادر بأن الإحصاءات الرسمية لا تعكس واقع حجم الانتشار الجديد للوباء.

صفر كوفيد

ومع تزايد استياء السكان، تخلت الصين مطلع الشهر الجاري عن الركائز الأساسية لسياستها الخاصة صفر كوفيد لاحتواء الوباء، وألغت إجراءات الإغلاق والفحوص والحجر وقيود السفر التي تؤثر كلها على الاقتصاد الصيني.

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وتكافح المدن في جميع أنحاء الصين للحد من ارتفاع الإصابات الذي أدى إلى إفراغ رفوف الصيدليات وامتلاء غرف المستشفيات وكذلك مراكز إحراق الجثث.

إحصاء الإصابات

وجعل إلغاء هذه الإجراءات، من شبه المستحيل تتبع أعداد الإصابات بينما غيرت السلطات منهجها في تعريف الوفاة بسبب كوفيد، في خطوة يقول خبراء إنها تهدف إلى خفض الأعداد المتعلقة بالوفيات الناجمة عن فيروس كورونا.

وباتت حصيلة الوفيات لا تشمل سوى الأشخاص الذين ماتوا بسبب فشل الجهاز التنفسي المرتبط بكوفيد-19 مباشرة منهجية تهدف بحسب الخبراء إلى تقليل عدد الوفيات المنسوبة إلى الوباء.

انتشار سريع

وفي تسينغداو، نقلت واحدة من وسائل الإعلام التي يديرها الحزب الشيوعي الحاكم الجمعة الماضية، عن مدير الصحة في البلدية قوله إن المدينة الواقعة في شرق البلاد تشهد بين 490 ألفًا و530 ألفًا إصابة جديدة بكوفيد يوميًا.

وقال بو تاو الذي ننشرت تصريحاته في المقال إن المدينة الساحلية التي يبلغ عدد سكانها نحو عشرة ملايين نسمة تشهد مرحلة انتشار سريع للعدوى قبل اقترابها من الذروة.

وأضاف المسؤول نفسه أن معدل الإصابة سيتسارع بنسبة 10% أخرى خلال عطلة نهاية الأسبوع. وتناقلت وسائل إعلام عديدة أخرى المقال الذي تم تعديله صباح السبت لإزالة الأرقام منه. وأعلنت وزارة الصحة الصينية، أمس السبت، أن 4103 إصابات جديدة في جميع أنحاء البلاد لكن ليست هناك وفيات.

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