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أول مدينة غير ربحية في العالم

مدينة محمد بن سلمان نموذج ملهم تسهم في دعم الابتكار وريادة الأعمال

2022-12-16 الساعة 7:53
مدينة محمد بن سلمان نموذج ملهم تسهم في دعم الابتكار وريادة الأعمال
المواطن - فريق التحرير

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أشاد عادل الفراج، المختص بمتابعة الإعلام الرقمي ومشاريع رؤية المملكة 2030، بمشروع مدينة الأمير محمد بن سلمان.

أول مدينة غير ربحية

وقال الفراج في تغريدة على موقع تويتر، اليوم الجمعة: مشروع مدينة محمد بن سلمان نموذج ملهم كأول مدينة غير ربحية في العالم، ستسهم في دعم الابتكار وريادة الأعمال.

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وتابع: ستضم المدينة جملة من الخدمات والتقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي ومعاهد للفنون ومدارس وكليات سيكون لها دور كبير في تأهيل قيادات المستقبل.

مدينة الأمير محمد بن سلمان

تعد أول مدينة غير ربحية في العالم، أعلن عنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتاريخ 14 نوفمبر 2021.

وتقع المدينة في حي عرقة غرب الرياض، بمحاذاة وادي حنيفة، على مساحة تقدر بحوالي (3.4) كيلو متر مربع، خصصها ولي العهد لتنفيذ المشروع.

ويجسّد المخطط الرئيسي للمدينة حاضرة رقمية متقدمة محورها الإنسان، كما تم تصميم المدينة لتكون مستدامة وصديقة للمشاة، إضافة إلى تخصيص أكثر من (44%) من المساحة الإجمالية كمساحات خضراء مفتوحة لتسهم في تعزيز التنمية المستدامة.

 

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