مراسلة الإخبارية تتفاجأ بطلقات نارية أثناء نقلها أحداث شغب في باريس

تفاجأت مراسلة قناة الإخبارية في باريس سيرين العماري، بأصوات طلقات نارية، أثناء نقلها أحداث الشغب عقب خسارة فرنسا من الأرجنتين في نهائي بطولة كأس العالم 2022.

وأظهر مقطع الفيديو، المراسلة وهي تشعر بالذعر لأصوات الرصاص التي يبدو أنها كانت قريبة منها.

خسارة فرنسا

وفشل ديديه ديشامب مدرب منتخب فرنسا في أن يحقق إنجازًا تاريخيًّا مع الديوك، بعد أن خسر بركلات الترجيح أمام منتخب الأرجنتين في المباراة النهائية، حيث كان يأمل أن يتوّج بالمونديال الثاني تواليًا، في إنجاز تاريخي لم يتكرر منذ عقود طويلة.

فيما توج المنتخب الأرجنتيني بكأس العالم قطر 2022 للمرة الثالثة في تاريخه.