مراسم استقبال رسمية للرئيس الصيني في قصر اليمامة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الرئيس الصيني شي جين بينغ في قصر اليمامة.
فيديو | #ولي_العهد يستقبل الرئيس الصيني في الديوان الملكي#الرئيس_الصيني_في_السعودية#الإخبارية pic.twitter.com/RfK21w7V3Gقد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 8, 2022
وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية قد وصل إلى الرياض، مساء أمس، في زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية، بدعوةٍ كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -.
وكان في استقبال فخامته في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية ، ومعالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان ( الوزير المرافق )، ومعالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية الأستاذ عبدالرحمن بن أحمد الحربي، وسفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشن وي تشينغ.