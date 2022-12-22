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بسبب خلافات عائلية

مراهقة أردنية تقتل أبيها وتصيب والدتها بالرصاص

2022-12-22 الساعة 11:35
مراهقة أردنية تقتل أبيها وتصيب والدتها بالرصاص
المواطن - فريق التحرير

شهد الأردن جريمة مروعة، حيث أقدمت مراهقة أردنية تبلغ من العمر 17 عاماً على قتل 3 من أفراد أسرتها في محافظة إربد شمالي الأردن مستخدمة سلاح ناري.

خلافات عائلية

وقُتل 3 أشخاص من أسرة واحدة في محافظة إربد بعد قيام فتاة بإطلاق عيارات نارية من سلاح ناري “بومبكشن” على أفراد أسرتها، وفقًا لتصريحات الناطق باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي.

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وقال السرطاوي في بيان صحفي مساء أمس الأربعاء إن بلاغًا ورد لمديرية شرطة محافظة إربد بقيام فتاة تبلغ 17 عاماً من العمر، وإثر خلافات عائلية بإطلاق عيارات نارية من سلاح ناري على أفراد أسرتها، إذ نتج عن الحادثة 3 وفيات وإصابتان جميعهم من أفراد الأسرة. وأضاف السرطاوي أنه جرى التحرك للمكان وإلقاء القبض عليها وضبط السلاح الناري المستخدم وبوشر التحقيق معها.

مقتل الأب

ونتج عن الحادثة مقتل والدها عبدالله الرحاحلة (مواليد 1978)، وشقيقيها (مواليد 2014 و2008)، وإصابة والدتها (مواليد 1981) وحالتها سيئة، كما أصيب شقيقها الثالث (مواليد 2013) وحالته العامة سيئة

ولم تُعرف الأسباب التي وصفت بـ”الغامضة”، والتي أجبرت الفتاة على قتل أفراد أسرتها بهذا السلاح.

 

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