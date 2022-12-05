مرسيدس تطرح سيارة عائلية يمكن تحويلها لمنزل صغير

أزاحت شركة مرسيدس الستار عن سيارة عائلية مميزة مخصصة لعشاق السفر والرحلات، يمكن تحويلها لمنزل متنقل صغير.

مميزات خاصة

وتميزت سيارة Marco Polo بهيكل ميني فان طوله 4 أمتار و49 سنتيمترا، ومجهّز بشبابيك مزودة بميزة التعتيم الإلكتروني لتوفير خصوصية وراحة للركاب أثناء الرحلات.

أما مقصورتها فجاءت مزودة بثلاثة صفوف للمقاعد التي يمكن طيها بسهولة لتوفير مساحة داخلية كبيرة ووضع فراش للنوم بمقاس (2/1.5) م.

المقصورة

كما تم تجهيز المقصورة بطاولات صغيرة يمكن استعمالها لتناول الطعام أو القراءة والكتابة واستعمال الحاسب، وفقا لmoto1.

وارتفع سقف هذه السيارة لتظهر منه خيمة صغيرة لتوفر مساحة إضافية في المقصورة، كما زودت المقصورة بموقد صغير لتحضير الطعام، وثلاجة صغيرة، ومغسلة مجهزة بخزان مياه صغير.

شاشات متطورة

وزُودت المركبة بشاشات متطورة لمشاهدة الفيديوهات والأفلام أو تصفح الإنترنت عبر إقرانها بالأجهزة الذكية، كما زودت بمنافذ كهربائية لشحن الهواتف والحواسب.

وستحصل نسخها على محركات كهربائية، وبطاريات تكفي لقطع 300 كلم تقريبا بالشحنة الواحدة، كما ستجهّز هذه السيارات بوضعيات قيادة متنوعة تتناسب مع التتقل على مختلف الطرقات.