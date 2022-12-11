Icon

تعليق الدراسة غداً في مكة وبحرة والجموم والكامل Icon السجن 20 عاماً و500 ألف ريال غرامات لــ 5 متهمين بغسل أموال Icon الحصيني يتوقع استمرار الحالة الممطرة السابعة حتى صباح الغد: البسوا ولبّسوا عيالكم Icon تكليف عبداللطيف بن محمد العبداللطيف رئيساً لـ المرئي والمسموع Icon وزير الطاقة: المجهود الجماعي لأوبك+ هو المحقق لما نسميه معجزة في 2020 Icon الأمر بالمعروف تشارك بدورياتها الميدانية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل Icon الصلاة على الشيخ أحمد الحواشي عصر اليوم بالمسجد الحرام Icon حساب المواطن: 6 خطوات للإفصاح عن عوائد العقارات المؤجرة Icon 3 لاعبين عرب يعادلون رقم سامي الجابر بالمونديال Icon مجلة أمريكية: انتصار دبلوماسي جديد لـ السعودية والإمارات  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

مرضية هجن تحصد المركز الأول لفئة دق أصايل

2022-12-11 الساعة 4:47
مرضية هجن تحصد المركز الأول لفئة دق أصايل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت لجان التحكيم في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، أن مرضية هجن  تصدرت الصدارة وحققت المركز الأول لفئة دق أصايل.

قد يهمّك أيضاً
Img

الحل الأمثل لمنع انزلاق السيارات في الأودية

Img

كريستيانو رونالدو يبكي بعد الإطاحة بـ البرتغال

وقال نادي الإبل في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الأحد: مرضية هجن الصدارة تتصدر وتحصد المركز الأول لفئة دق أصايل مهجنات.

الأمر بالمعروف تشارك

وتشارك الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدورياتها الميدانية في فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز، للإبل في نسخته السابعة لعام ١٤٤٤ھ.

خطة ميدانية

وأوضح فضيلة المشرف العام على مشاركة الرئاسة العامة بالمهرجان الشيخ خالد بن ناصر الحميد، أن المشاركة تتم وفق خطة ميدانية معدة لذلك.

وتحظى مشاركة الرئاسة العامة بمتابعة ودعم من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

توقعات بأمطار غزيرة وبرد مع فجر الغد
السعودية اليوم

توقعات بأمطار غزيرة وبرد مع فجر الغد

السعودية اليوم
خبير تنمية بشرية: المدير المتعسف سبب للتسرب...
حصاد اليوم

خبير تنمية بشرية: المدير المتعسف سبب للتسرب...

حصاد اليوم
بولندا ترفع حالة التأهب للوحدات العسكرية
العالم

بولندا ترفع حالة التأهب للوحدات العسكرية

العالم
عراك في مقاهي صور اللبنانية بعد هزيمة...
غرائب

عراك في مقاهي صور اللبنانية بعد هزيمة...

غرائب
6 مخالفين لنظام البيئة في قبضة الأمن
أخبار أمنية

6 مخالفين لنظام البيئة في قبضة الأمن

أخبار أمنية
موعد ومكان مباراة السنغال بدور الـ16 بمونديال...
حصاد اليوم

موعد ومكان مباراة السنغال بدور الـ16 بمونديال...

حصاد اليوم
5 متسولين بقبضة الأمن في عسير
حصاد اليوم

5 متسولين بقبضة الأمن في عسير

حصاد اليوم
مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا
السعودية اليوم

مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا

السعودية اليوم