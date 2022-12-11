مرضية هجن تحصد المركز الأول لفئة دق أصايل

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أعلنت لجان التحكيم في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، أن مرضية هجن تصدرت الصدارة وحققت المركز الأول لفئة دق أصايل.
وقال نادي الإبل في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الأحد: مرضية هجن الصدارة تتصدر وتحصد المركز الأول لفئة دق أصايل مهجنات.
وتشارك الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدورياتها الميدانية في فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز، للإبل في نسخته السابعة لعام ١٤٤٤ھ.
وأوضح فضيلة المشرف العام على مشاركة الرئاسة العامة بالمهرجان الشيخ خالد بن ناصر الحميد، أن المشاركة تتم وفق خطة ميدانية معدة لذلك.
وتحظى مشاركة الرئاسة العامة بمتابعة ودعم من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.