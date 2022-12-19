Icon

وظائف لدى أمانة الحدود الشمالية عبر جدارات Icon تسجيل 28 حالة إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41 Icon 230 وظيفة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني Icon زوار البوليفارد يحتفلون باليوم الوطني البحريني Icon إنقاذ مخالف يمني سقط في منطقة جبلية بجازان Icon لقطات لمعرض أنا عربية بعدسة “المواطن” بأكبر تشكيلة للأزياء Icon الفحوصات الطبية الأولية للتوأم السيامي النيجيري جيدة Icon المها العربي في محمية نيوم لأول مرة منذ قرن Icon السعودية أولاً.. الرياض تُذّكر الجميع بأنها لم ولن تكون تابعة لأحد Icon توقعات لطقس نهاية الأسبوع: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بالإضافة لتعزيز شراكة القطاع الخاص

مركز الأعمال في وزارة التعليم يسهل تراخيص المدارس الأهلية والعالمية

2022-12-19 الساعة 4:20
مركز الأعمال في وزارة التعليم يسهل تراخيص المدارس الأهلية والعالمية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

افتتح وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان ووزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، اليوم الاثنين، فرع المركز السعودي للأعمال الاقتصادية بمقر وزارة التعليم في الرياض؛ بمشاركة رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” الدكتور عبدالله شرف الغامدي، وحضور عدد من قيادات الجهات الحكومية والمستثمرين في قطاع التعليم الأهلي.

تراخيص المدارس الأهلية

ووجه البنيان، الشكر والتقدير لوزير التجارة الدكتور ماجد القصبي على حضوره تدشين فرع المركز السعودي للأعمال بمقر وزارة التعليم.

وقال البنيان في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” “أشكر أخي صاحب المعالي ماجد القصبي، وأصحاب المعالي وممثلي الجهات الحكومية والمستثمرين على حضورهم تدشين فرع المركز السعودي للأعمال بمقر وزارة التعليم”، مؤكدًا أن هذا المركز يُسهل بدء وممارسة الأعمال في تراخيص المدارس الأهلية والعالمية، ويعزز شراكة القطاع الخاص بالعملية التعليمية والتربوية”.

ونشرت وزارة التعليم، إنفوجراف على حسابها بموقع “تويتر” يوضح أهداف تدشين المركز وهي:

1- تعزيز الربط التقني من خلال دمج الخدمات التي يقدمها المركز.
2- تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال في قطاع التعليم.
3- تحسين وتطوير بيئة الأعمال في قطاع التعليم.
4- تسهيل رحلة المستثمرين في قطاع التعليم الأهلي.
5- تعزيز الشراكة ورفع نسبة الاستثمار في قطاع التعليم.

توقيع اتفاقيات

وشهد افتتاح المركز توقيع عدد من الاتفاقيات بين الجهات الحكومية؛ لتمكين قطاع التعليم الأهلي، وتحسين متطلبات الاستثمار في القطاع، إلى جانب تمكين وزارة التعليم في التوسّع في عمليات استثمار العقارات المخصصة كمرافق تعليمية، وطرحها للقطاع الخاص عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية “فرص”.

ويأتي افتتاح الفرع الجديد في إطار الجهود الرامية؛ لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومنها تعزيز الشراكة مع مستثمري قطاع التعليم الأهلي وتمكينهم من المشاركة في تطوير المنظومة التعليمية لتلبية متطلبات التنمية، واحتياجات سوق العمل.

افتتاح فرع المركز السعودي للأعمال الاقتصادية بالوزارة

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأمير تركي بن محمد يشيد باهتمام القيادة...
السعودية اليوم

الأمير تركي بن محمد يشيد باهتمام القيادة...

السعودية اليوم
الرئيس الصيني: أقمنا علاقات وشراكة إستراتيجية مع...
السعودية اليوم

الرئيس الصيني: أقمنا علاقات وشراكة إستراتيجية مع...

السعودية اليوم
الزكاة والضريبة: إعفاء التأجير السكني من ضريبة...
السعودية اليوم

الزكاة والضريبة: إعفاء التأجير السكني من ضريبة...

السعودية اليوم
ذا روك يعترف بأنه اعتاد السرقة يوميًا
العالم

ذا روك يعترف بأنه اعتاد السرقة يوميًا

العالم
ضبط 4 مخالفين بحوزتهم حطب وفحم محليان
حصاد اليوم

ضبط 4 مخالفين بحوزتهم حطب وفحم محليان

حصاد اليوم
البرتغال تحفز رفاق رونالدو قبل لقاء كوريا...
الرياضة

البرتغال تحفز رفاق رونالدو قبل لقاء كوريا...

الرياضة
طائرة الإخلاء الطبي التابعة للدفاع نقلت ياسر...
السعودية اليوم

طائرة الإخلاء الطبي التابعة للدفاع نقلت ياسر...

السعودية اليوم
ضبط مخالفين بحوزتهما 76 كجم من الحشيش...
أخبار أمنية

ضبط مخالفين بحوزتهما 76 كجم من الحشيش...

أخبار أمنية