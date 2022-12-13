مرواس تدخل جينيس بأكبر أستوديو للإنتاج الموسيقي في العالم

احتفى رئيس هيئة الترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، بحصول أستوديوهات مرواس على تصنيف أكبر أستوديو للإنتاج الموسيقي في العام وفقًا لموسوعة جينيس، والتي تأتي ضمن فعاليات بوليفارد رياض سيتي.

ونشر آل الشيخ على حسابه الشخصي بموقع “تويتر” فيديو يوثق تصنيف أستوديوهات مرواس كأكبر أستوديو للإنتاج الموسيقي في العالم.

أكبر أستوديو موسيقي

حازت أستوديوهات مرواس على تصنيف أكبر أستوديو للإنتاج الموسيقي في العالم وفقًا لموسوعة جينيس ريكوردز العالمية، وفقًا للإثباتات والمتطلبات التي تم استيفاؤها، وذلك بمساحة بلغت نحو 4023.83 متر مربع.

أستوديوهات مرواس

ويعد مرواس انطلاقة فنية كبرى في المملكة، حيث يهدف إلى تسهيل عملية الإنتاج الصوتي للفنانين والمبدعين وصناع المحتوى، بالإضافة إلى دعم المواهب الصاعدة وتعليم المهتمين بالمجال على كافة مراحل الإنتاج بأحدث الأجهزة والآلات الموسيقية.

وتقدم شركة مرواس، 22 أستوديو عالميًّا، وأكاديمية فنية، وشبكة إنتاج، وإذاعتين بالعربي والإنجليزي، وشركة إنتاج وتوزيع موسيقي، وتتيح لزوار موسم الرياض استكشاف عالم صناعة المحتوى والأفلام وفن التصوير السينمائي.

ويحتوي “مرواس” على أستوديوهات لتسجيل الأغاني البودكاست والإذاعة وغيرها من المحتوى الصوتي، مزودة بأحدث التقنيات الصوتية في العالم، إضافة إلى غرف للتدريب على العزف والغناء وتجهيز الفرق الموسيقية.

كما يحتوي على غرفة مخصصة لبروفات الفنانين ما قبل حفلاتهم، تخدم أكثر من 50 عازفًا، ومعزولة بشكل احترافي، وتعد هي الأولى من نوعها في المملكة، إضافة إلى أستوديو لإنتاج الفيديو، وآخر لتصحيح الألوان، وأستوديو مخصص لإنتاج الموسيقى الإلكترونية.