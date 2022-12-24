مروع باريس يعترف بدوافعه العنصرية

اعترف الرجل البالغ من العمر 69 عامًا المتهم بقتل ثلاثة أشخاص، أمس الجمعة، في حادث إطلاق نار بباريس، إنه فعل ذلك لأنه عنصري، وفقًا لتصريحات نشرت اليوم السبت.

لحظة القبض عليه

وصرح مصدر مقرب من جهة التحقيقات، بأن المشتبه به الذي تمت السيطرة عليه، قبل تدخل الشرطة، أوقف وبحوزته حقيبة صغيرة تحتوي على مخزنين أو ثلاثة ممتلئة بالخراطيش، وعلبة خرطوش من عيار 45 تحوي 25 خرطوشة على الأقل، مؤكدًا بذلك معلومات نشرتها الأسبوعية الفرنسية “لو جورنال دو ديمانش”.

إلى هذا، عززت فرنسا من حماية مقرات الجالية الكردية في أعقاب هجوم أسفر عن مقتل ثلاثة أكراد وإصابة عدد آخر، واستنكر الرئيس الفرنسي الحادثة واصفًا إياها بالشنيعة، فيما طالب الأكراد بمزيد من الحماية.

مواجهة المتظاهرين

فيما استخدمت الشرطة الفرنسية عصر الجمعة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين أكراد تجمّعوا قرب المركز الثقافي الكردي الذي قتل أمامه مسلح ثلاثة أشخاص.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عبر تغريدة بتويتر أمس، إن أكراد فرنسا استهدفهم هجوم شنيع، بعد أن قتل مسلح في وقت سابق اليوم ثلاثة أشخاص في مركز للجالية الكردية بوسط باريس.

استهداف الأكراد

وقال ماكرون: أكراد فرنسا استهدفهم هجوم شنيع في قلب باريس. قلوبنا مع الضحايا الذين يصارعون من أجل الحياة، وعائلاتهم وأحبائهم.

وقُتل ثلاثة أشخاص وجُرح ثلاثة آخرون برصاص مسلح أطلق النار قبل ظهر الجمعة داخل مركز ثقافي كردي وصالون لتصفيف الشعر في وسط باريس قبل أن تلقي الشرطة القبض عليه ليتبين لها أن عمره 69 عاماً واتهم العام الماضي بتنفيذ هجوم عنصري.

هويات القتلى

ولم تسرب السلطات الفرنسية أي تفاصيل عن الضحايا غير المعروفين لدى أجهزة الشرطة الفرنسية، كما قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان.

لكن الناطق باسم المجلس الديموقراطي الكردي في فرنسا أجيت بولات قال إن أحدهم فنان كردي لاجئ سياسي وملاحق في تركيا بسبب فنه، والرجل الثاني وهو مواطن كردي عادي. وأوضح أن بين القتلى امرأة كانت قد تقدمت بطلب للجوء سياسي رفضته السلطات الفرنسية.