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يشترط دفع كامل القيمة بعد ترسية المزاد مباشرة

مزاد علني لبيع بضائع متنوعة في جمرك ميناء جدة الإسلامي

2022-12-04 الساعة 1:23
مزاد علني لبيع بضائع متنوعة في جمرك ميناء جدة الإسلامي
المواطن - الرياض

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إقامة مزاد علني بضائع متنوعة في جمرك ميناء جدة الإسلامي, وفق الضوابط والاشتراطات الموضحة أدناه.

شروط المزاد

– دفع مبلغ تأمين إلزامي (50,000) خمسين ألف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

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– دفع كامل القيمة بعد ترسية المزاد مباشرة

– دفع عمولة السعي من إجمالي قيمة الشراء بنسبة 2.5%، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة على عمولة السعي بنسبة 15%

– يجب على المشتري إخراج البضائع المباعة خلال (3) أيام للبضائع برسم الوارد و (10) أيام للبضائع برسم الصادر، وسيتم احتساب رسوم أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثمّ عرضها للبيع مرة أخرى

– يشترط لحضور المزاد التسجيل المسبق لدى الجمرك

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