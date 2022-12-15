المها العربي في محمية نيوم لأول مرة منذ قرن السعودية أولاً.. الرياض تُذّكر الجميع بأنها لم ولن تكون تابعة لأحد توقعات لطقس نهاية الأسبوع: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال صندوق الاستثمارات يوفر وظائف في عدة تخصصات أسعار النفط تصل لـ100 دولار في 2023 فيست بالرياض ينطلق بأشهر الأطباق السعودية مقطع مؤثر لمسن سكن الصحراء حزنًا على عقوق أبنائه مباحثات بين خالد بن سلمان ووزير الدفاع البريطاني تُتوج بخطة التعاون الدفاعي حي الخير أكثر الأحياء تداولًا في الصفقات العقارية بالرياض خلال أسبوع التدريب التقني والمهني يوفر أكثر من 80 ألف فرصة عمل للخريجين
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إقامة مزاد علني لبيع بضائع منوعة وسيارات في جمرك ميناء الملك عبدالعزيز، وفق عدد من الضوابط والاشتراطات.
ومن المقرر أن يقام هذا المزاد، يوم الخميس الموافق 5 جمادي الأخرة 1444هـ الموافق 29 ديسمبر 2022 في تمام الـ10 صباحًا بساحات جمرك ميناء الملك عبدالعزيز.
وأوضحت الهيئة، عددًا من الاشتراطات والضوابط للدخول في المزاد وهي:
1- دفع مبلغ تأمين إلزامي قيمته 50 ألف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
2- دفع كامل القيمة بعد ترسية المزاد مباشرة.
3- يشترط التسجيل المسبق لدى الجمرك لحضور المزاد
4- دفع عمولة السعي من إجمالي قيمة الشراء وقدرها 2.5%، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة على عمولة السعي بنسبة 15%.
5- يجب على المشتري إخراج البضائع والسيارات المبيعة خلال 3 أيام للبضائع والسيارات برسم الوارد، و10 أيام للبضائع والسيارات برسم الصادر، وسيتم احتساب رسوم أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى.
6- تقتصر المشاركة في مزاد “سيارات التشليح” على الحاملين فقط لرخصة العمل في مجال “تشليح السيارات”.