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دفع مبلغ تأمين إلزامي قيمته 50 ألف ريال

مزاد علني لبيع بضائع منوعة وسيارات في جمرك ميناء الملك عبدالعزيز

2022-12-15 الساعة 2:31
مزاد علني لبيع بضائع منوعة وسيارات في جمرك ميناء الملك عبدالعزيز
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إقامة مزاد علني لبيع بضائع منوعة وسيارات في جمرك ميناء الملك عبدالعزيز، وفق عدد من الضوابط والاشتراطات.

موعد المزاد

ومن المقرر أن يقام هذا المزاد، يوم الخميس الموافق 5 جمادي الأخرة 1444هـ الموافق 29 ديسمبر 2022 في تمام الـ10 صباحًا بساحات جمرك ميناء الملك عبدالعزيز.

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اشتراطات الدخول في المزاد

وأوضحت الهيئة، عددًا من الاشتراطات والضوابط للدخول في المزاد وهي:

1- دفع مبلغ تأمين إلزامي قيمته 50 ألف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

2- دفع كامل القيمة بعد ترسية المزاد مباشرة.

3- يشترط التسجيل المسبق لدى الجمرك لحضور المزاد

4- دفع عمولة السعي من إجمالي قيمة الشراء وقدرها 2.5%، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة على عمولة السعي بنسبة 15%.

5- يجب على المشتري إخراج البضائع والسيارات المبيعة خلال 3 أيام للبضائع والسيارات برسم الوارد، و10 أيام للبضائع والسيارات برسم الصادر، وسيتم احتساب رسوم أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى.

6- تقتصر المشاركة في مزاد “سيارات التشليح” على الحاملين فقط لرخصة العمل في مجال “تشليح السيارات”.

مزاد علني

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