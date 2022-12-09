مزاد لبيع مشغولات ذهبية في جمرك الرياض

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن إقامة مزاد علني إقامة مزاد علني لبيع “مشغولات ذهبية” في جمرك الرياض الميناء الجاف وفق الضوابط والاشتراطات.

موعد المزاد

ومن المقرر أن يقام مزاد بيع المشغولات الذهبية يوم الأحد الموافق 1 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 25 ديسمبر 2022 في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

اشتراطات مهمة

وذكرت الهيئة، في بيان لها، أنه يشترط للدخول في المزاد دفع مبلغ تأمين إلزامي يبلغ قدره 200 ألف ريال بشيك مصدق باسم الهيئة، ودفع كامل للقيمة بعد ترسية المزاد مباشرة.

كما يشترط لحضور المزاد التسجيل المسبق لدى الجمرك، ويجب على المشتري إخراج البضائع المباعة خلال 3 أيام للبضائع برسم الوارد و10 أيام للبضائع برسم الصادر، وسيتم احتساب رسوم أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى.

ويشترط أيضًا دفع عمولة السعي وقدرها 2.5%. بالإضافة إلى قيمة البيع، وضريبة القيمة المضافة على عمولة السعي بنسبة 15%.