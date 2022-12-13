مزارع الحشر بجازان ترتدي حلة الشتاء لجني الشعير والبن

ارتدت مزارع الحشر بمنطقة جازان جنوب المملكة، حلة الشتاء، في الوقت الذي تسارع الفلاحون في السقاية والري وجني الثمار المتنوعة بين أشجارها الجبلية ومزارعها المتعددة الواقعة على ارتفاع 2500 متر عن سطح البحر.

زراعة الشعير

وذكر يحيى الحريصي أحد مزارعي “الحشر” لقناة “العربية”، أن من المحاصيل الشتوية المهمة التي يزرعونها هي الشعير، وتأتي في فترة تعتبر مميزة بالأمطار، ويتم الحصاد في بداية شهر مارس، ومع بدايات موسم الشتاء تشرع مزارع الحشر البالغ عددها نحو 200 مزرعة في نثر بذور الشعير الذي يعتبر محصولًا شتويًا.

وأكد الحريصي أن مناخ المنطقة المعتدل البارد بسبب الارتفاع عن سطح البحر ساعد على زراعة الشعير.

البن في القلوب

ولفت إلى أن أشجار البن تحظى بمكانة كبيرة في قلوب أهالي المنطقة، ففي مطلع فصل الشتاء يتم قطف ثمار البن التي تكون جاهزة بعد نهاية فصل الخريف، ليتم نقلها إلى مرحلة التجفيف.

وأشار إلى أنه “بعد مرحلة التجفيف يتم وضع ثمار البن في أماكن مخصصة تكون في الظل، ويتم خلالها تقليب الثمار لمدة تصل إلى نحو أسبوعين، وبعد ذلك تنتقل إلى مرحلة أخرى في المطاحن من خلال القشر لفصل ثمار البن عن القشور، ومن ثم تبدأ مرحلتا الحمص والطحن”.

وأوضح أن درجة الحرارة في مرتفعات جبال الحشر خلال فصل الشتاء تلامس الخمس درجات، والدرجة العظمى لا تتجاوز تقريبًا 25 درجة مئوية.