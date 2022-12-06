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مزايا جديدة تمنحها جوجل للأندرويد تعرف عليها

2022-12-06 الساعة 1:50
مزايا جديدة تمنحها جوجل للأندرويد تعرف عليها
المواطن - متابعة

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تحتفل جوجل بموسم الأعياد بإطلاق ميزات جديدة لأجهزة Android المحمولة والساعات الذكية.

أهم المزايا

وستتضمن هذه الميزات صور Google والرسائل وGoogle TV وعبر تطبيقات Google Android الأخرى بهدف تحسين واجهة المستخدم وإمكانية الوصول والرفاهية الرقمية والإنتاجية.

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كما تتضمن بعض ميزات Android الجديدة، مشاركة مفتاح السيارة الرقمي ووضع القراءة ورموزًا تعبيرية جديدة للمطبخ والمزيد، بحسب موقع إنديا توداي.

الساعات الذكية

وفي أحدث منشور بالمدونة، أعلنت جوجل عن ميزات جديدة موجهة لإمكانية الوصول لهواتف Android وساعات Wear OS الذكية.

وعلى غرار وضع القراءة من Apple لـ Safari، سيوفر وضع القراءة الجديد لنظام Android تجربة قراءة يمكن الوصول إليها.

تجربة القراءة

وسيتمكن المستخدمون من تخصيص تجربة القراءة الخاصة بهم وفقاً لاحتياجاتهم وضبط نوع الخط وحجمه والتباين وخيار تحويل النص إلى كلام لضبط إعداد القراءة العام في هواتفهم الذكية.

كذلك سيوفر وضع القراءة في Android  تجربة قراءة يمكن الوصول إليها يمكن أن تكون مفيدة للأشخاص المكفوفين أو ضعاف البصر أو الذين يعانون من عسر القراءة.

أداة البحث

وأضافت جوجل، أداة جديدة في علبة الشاشة الرئيسية. وهناك أداة جديدة للبحث في الشاشة الرئيسية عبر يوتيوب تتيح للمستخدمين تصفح يوتيوب مباشرة من الشاشة الرئيسية للهاتف الذكي.

وسيتمكن المستخدمون الآن من الإرسال مباشرة من تطبيق Google TV إلى التلفزيون المتوافق من خلال زر الإجراء العائم الجديد المتوفر في الجزء السفلي الأيمن من التطبيق على الهواتف الذكية.

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