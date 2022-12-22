مزايا عديدة للإفصاح عن الآبار

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كشف مسؤول بوزارة البيئة عن مزايا الإفصاح عن الآبار، مما يعزز من حماية مصادر المياه.
#نشرة_الرابعة | كبير الجيولوجيين في @MEWA_KSA أنورالشريمي: الإفصاح عن الآبار يعزز من حماية مصادر المياه وتحسين الخدمات المقدمة لأصحابها pic.twitter.com/tauSkDeI5Hقد يهمّك أيضاً
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) December 21, 2022
وقال كبير الجيولوجيين بوزارة البيئة، أنور الشريمي، خلال مداخلة مع قناة العربية: إن الإفصاح عن الآبار يعزز من حماية مصادر المياه وتحسين الخدمات المقدمة لأصحابها.
وأكمل الشريمي: أن تلك الآبار حُفرت بطريقة غير نظامية بينما يدعم الإفصاح عنها ضمان استدامتها وإدارتها وتنظيم شؤونها.
لفت الشريمي إلى أن وزارة البيئة من الممكن أن تقدّم لمالك البئر خدمات حال إصدار ترخيص، حيث تُخضع البئر إلى صيانة وتنظيم.