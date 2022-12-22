مزايا عديدة للإفصاح عن الآبار

كشف مسؤول بوزارة البيئة عن مزايا الإفصاح عن الآبار، مما يعزز من حماية مصادر المياه.

يعزز من حماية مصادر المياه

وقال كبير الجيولوجيين بوزارة البيئة، أنور الشريمي، خلال مداخلة مع قناة العربية: إن الإفصاح عن الآبار يعزز من حماية مصادر المياه وتحسين الخدمات المقدمة لأصحابها.

ضمان استدامتها

وأكمل الشريمي: أن تلك الآبار حُفرت بطريقة غير نظامية بينما يدعم الإفصاح عنها ضمان استدامتها وإدارتها وتنظيم شؤونها.

لفت الشريمي إلى أن وزارة البيئة من الممكن أن تقدّم لمالك البئر خدمات حال إصدار ترخيص، حيث تُخضع البئر إلى صيانة وتنظيم.