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ربما يكون قد استخدم أموال الدعم 

مسؤول مكتب زيلينسكي يشتري سيارة فارهة وقصرًا فخمًا

2022-12-05 الساعة 4:45
مسؤول مكتب زيلينسكي يشتري سيارة فارهة وقصرًا فخمًا
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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رصدت الصحافة الأوكرانية أن مسؤول مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي يقود سيارة بورش جديدة كما أنه قام أيضًا بشراء قصر فخم بحسب صحيفة Ukrainska Pravda.

ووفقًا لتحقيقات الصحفيين فقد اشترى كيريل تيموشينكو السيارة في 8 يونيو 2022، وتم رصدها بواسطة كاميرات المراقبة على الطرق خارج كييف، كما شوهد تصريح خاص لفترة حظر التجول الصادرة عن إدارة مدينة كييف ملصق على الزجاج الأمامي للسيارة.

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وتابعت التحقيقات أن السيارة نفسها مملوكة لشركة Novem Logistics LLC التي تقع في العاصمة الأوكرانية وصاحبها فيمير دافيتيان.

ومن جهة أخرى، قال مصدر من السلطات الأوكرانية إن تيموشينكو ليس صاحب السيارة وأنها ملك رجل أعمال وقد استخدمها ثلاث إلى أربع مرات فقط وأعادها إلى مالكها قبل بضعة أشهر.

ومع ذلك، أظهرت الكاميرات أنه قاد السيارة مرتين إضافيتين بعد الفترة التي صرحت بها السلطات الأوكرانية.

شراء قصر فخم

وفي الوقت نفسه، لم يقد مسؤول مكتب زيلينسكي سيارة باهظة الثمن فحسب، بل ابتاع أيضًا قصرًا مساحته 1200 متر مربع تقريبًا مع مدخل خاص بها إلى خزان مياه.

والقصر هو ملك لصاحب شركة بناء كبيرة يُدعى إيهور نيكونوف، وفي المقابل، رد تيموشينكو أنه يستأجر هذا القصر لأسباب أمنية، حيث يقع منزله الأصلي في مكان خطير بسبب الهجمات الصاروخية المنتظمة.

وفقًا للصحيفة الأوكرانية استأجر مسؤول مكتب زيلينسكي القصر مقابل 230 ألف غريفنا (حوالي 6000 دولار) شهريًا، ومع ذلك فإن تلك المنطقة تتراوح فيها الإيجارات بين 10 آلاف دولار و25 ألف دولار شهريًا.

نائب مكتب زيلينسكي يشتري سيارة فارهة وقصر فخم

اشتباه في سرقة أموال الدعم 

وقالت التقارير إن تلك الأموال المستخدمة في شراء السيارة والقصر ربما تم أخذها من أموال الدعم المحولة من أوروبا، حيث حولت الدول الغربية مليارات الدولارات لمساعدة أوكرانيا في صراعها مع روسيا.

وجاء رد تيموشينكو على ذلك قائلًا إن الوضع المالي له ولأسرته يسمح له بشراء مثل السيارة واستئجار مثل هذا القصر.

ويمتلك تيموشينكو وزوجته سيارة BMW X5 طراز 2019 وPorsche Macan موديل 2017 و Volkswagen Caravelle موديل 2014.

القبض على الصحفيين

ويُذكر أن السلطات الأوكرانية أمرت بفتح تحقيق مع صحفيو أوكرانسكا برافدا الذين نشروا صورًا لسيارة مسؤول مكتب زيلينسكي وتم بالفعل استجواب بعضهم.

نائب مكتب زيلينسكي يشتري سيارة فارهة وقصر فخم

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