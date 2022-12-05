مسؤول نصراوي: كريستيانو رونالدو لم يوقع

كشف مصدر في نادي النصر، حقيقة الحصول على توقيع قائد منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، كريستيانو رونالدو رسميًا.

كريستيانو رونالدو لم يوقع للنصر

وأكد مسؤول في نادي النصر لـ”وكالة فرانس برس”، أن كريستيانو رونالدو صاحب الـ37 عامًا “لم يوقع” مع العالمي حتى الآن.

وارتبط اسم رونالدو بالانضمام إلى صفوف النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي قبل يومين من انطلاق كأس العالم 2022.

وكان المدير الفني لمنتخب البرتغال الأول لكرة القدم، فرناندو سانتوس قد علق على هذه الأنباء، حيث أكد أنه لا يعلم بانتقال رونالدو، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الاقتراب من حسم الصفقة

وأكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن كريستيانو رونالدو سينضم إلى النصر بداية من 1 يناير المقبل، وسيكون الأعلى أجرًا في العالم، بـ200 مليون يورو في الموسم الواحد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وفي السياق ذاته، أكدت تقارير مؤخرًا صحة دخول النصر في مفاوضات جادة مع كريستيانو رونالدو، مع إمكانية الحصول على توقيعه في الدوحة، إلا أنها لازالت لم تُحسم بين الطرفين حتى الآن، ويتم التفاوض بشأنها.

المشاركة بالمونديال

ويتواجد رونالدو حاليًا مع منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، حيث يستعد لمواجهة سويسرا غدًا ضمن منافسات ثمن نهائيات مونديال 2022، حيث يأمل في استعادة بريقه وخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي.