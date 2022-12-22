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لزوار موسم الرياض 2022

مسابقة توقعات النتائج تقدم تجربة مونديالية مبتكرة في منطقة فان فيستيفال

2022-12-22 الساعة 2:58
مسابقة توقعات النتائج تقدم تجربة مونديالية مبتكرة في منطقة فان فيستيفال
المواطن - فريق التحرير

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حظيت مسابقة توقعات نتائج كأس العالم بمنطقة فان فيستيفال بإقبال واسع، وذلك بفضل التجربة المبتكرة والأجواء التفاعلية التي قدمتها لزوار موسم الرياض 2022، وتعزيز تفاعلهم مع المونديال عبر إتاحة تقديم توقعاتهم وتحليلاتهم لكل مباراة قبل بدايتها وحصد أكبر عدد من النقاط التراكمية على تطبيق koora kings.

مسابقات مونديالية

وفاز المتسابق عمر عطا الله التميمي مع نهاية المونديال بالمركز الأول في مسابقة توقعات كأس العالم، التي شارك فيها من خلال مسح الباركود المعروض على الشاشة قبل المباراة، بعد أن حقق 412 نقطة، بفارق 14 نقطة عن المركز الثاني، بتوقعاته خلال فترة المونديال كاملة، وما ستؤول إليه كل مباراة من فوز أو خسارة أو تعادل بعد صافرة نهايتها.

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جوائز يومية

وكان جمهور منطقة “فان فيستيفال” المخصصة في موسم الرياض 2022، لعرض منافسات كأس العالم، يحصلون يوميًّا على ثلاث جوائز لأفضل التوقعات عبر التطبيق المخصص لتوقع النتائج وتحليلات المباريات.

ويقدم موسم الرياض 2022، لزواره عددًا من المسابقات والخيارات الترفيهية المميزة، كما يقدم فرصًا اقتصادية ضخمة، تتمثل في تمكين الشركات المحلية ودعمها من خلال فرص الاستثمار، إضافةً إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية التي تعزز قوة قطاع الترفيه في المملكة، فضلًا عن توفير الوظائف في مختلف المجالات.

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