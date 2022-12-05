مساعي الخيرية تحتفل بوصولها لـ 3 آلاف متطوع

أقامت جمعية مساعي الخيرية النسائية يوم الأحد 5 / 12 / 2022م في مقر الجمعية “تزامناً مع يوم التطوع العالمي” حفل تكريم المتطوعين الذين ساهموا وتطوعوا وتمكّنوا من خلالِ جهودهم الكبيرةِ وتفانيهم الملحوظِ، إبرازَ إنجازاتهم أمامَ العالمَ بأسرهِ وإعلاءَ تميّزهم وتعريفَ الجميعْ بأننا في الجمعية نعملُ بمحبةٍ وتناغمٍ كأسرةٍ واحدةٍ لما فيهِ المصلحةُ العامّةُ، ونتطلّعُ بعيونٍ مُتفائلةٍ إلى بناءِ مُستقبلٍ مُشرقٍ للوطنِ والأجيالِ القادمةِ.

مبادرات مجتمعية

تم تكريم جميع المتطوعات اللذين ساهموا في نجاح مبادرات الجمعية ،حيث يبلغ عددهم ثلاثة آلاف متطوع وإجمالي الساعات أكثر من ٢٥ ألف ساعة تطوعية.

من جانبها شكرت الأستاذة عائشة العيوني المدير التنفيذي للجمعية جميع من شارك وساهم وبذل الجهد في سبيل نجاح الحفل .

يُذكر أن جمعية “مساعي” النسائية الخيرية هي إحدى الروافد في المملكة العربية السعودية ومسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (744) وتاريخ 9/ 5/ 1437، وتهتم بالأسرة بجميع أفرادها (الأمهات، الشباب، الأطفال)، وتستهدف ذوي الدخل المحدود.