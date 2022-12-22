مساعي الخيرية تشارك في حفل برنامج أهالينا للاستثمار الاجتماعي

شاركت جمعية “مساعي” النسائية الخيرية، اليوم الخميس، في حفل برنامج أهالينا للاستثمار الاجتماعي، احتفاءً بالشراكة الاستراتيجية بين مؤسسة الملك خالد والبنك الأهلي السعودي الممتدة منذ عام 2020، والتي تمثل نموذجًا في تعزيز الشراكات من أجل التنمية المستدامة بين القطاع الخاص والقطاع غير الربحي.

فعاليات الحفل

وافِتُتح الحفل الذي جاء تحت رعاية مؤسسة الملك خالد الخيرية، بالسلام الملكي ومن ثم كلمة الرئيس التنفيذي لمؤسسة الملك خالد، الأميرة نوف بنت محمد بن عبدالله آل سعود، وأيضًا كلمة نائب أول الرئيس، رئيس المسؤولية المجتمعية للبنك الأهلي بسمة عبدالعزيز الجوهري، ثم اختتم بعرض مرئي بعنوان “قصص النجاح”.

يذكر أن جمعية مساعي النسائية الخيرية هي جمعية غير ربحية، تعنى بالتنمية المجتمعية في مجالات التوعية الحياتية والكفاية المعيشية، وسد عوز الأسر والتحول بهم من الرعوية الى التنموية.