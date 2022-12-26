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خلال الأسبوع الثالث من ديسمبر

مسام ينتزع 1028 لغمًا حوثيًا في اليمن

2022-12-26 الساعة 3:41
مسام ينتزع 1028 لغمًا حوثيًا في اليمن
المواطن - واس

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تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر 2022م من انتزاع 1.028 لغمًا زرعتها الميليشيا الحوثية في مختلف مناطق اليمن، منها 26 لغمًا مضاداً للأفراد، و161 لغمًا مضاداً للدبابات، و827 ذخيرة غير منفجرة، و14 عبوة ناسفة.

جهود مسام

ونزع فريق “مسام” 57 لغمًا مضاداً للدبابات و347 ذخيرة غير منفجرة و11 عبوة ناسفة في محافظة عدن، ولغم واحد مضاد للأفراد في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، وفي محافظة الحديدة نزع الفريق 17 لغمًا مضادًا للدبابات و7 ذخائر غير منفجرة في مديرية الخوخة، و47 لغمًا مضادًا للدبابات و78 ذخيرة غير منفجرة في مديرية حيس.

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كما استطاع الفريق من نزع 7 ألغام مضادة للدبابات و7 ذخائر غير منفجرة في مديرية المضاربة بمحافظة لحج، وفي محافظة مأرب جرى نزع لغم واحد مضاد للأفراد في مديرية حريب، و3 ألغام مضادة للأفراد في مديرية رغوان.

انتزاع ألغام

وفي محافظة شبوة تمكَّن فريق “مسام” من نزع 8 ألغام مضادة للأفراد وعبوتين ناسفتين في مديرية عين، و3 ألغام مضادة للأفراد في مديرية بيحان، و4 ألغام مضادة للأفراد و5 ألغام مضادة للدبابات و30 ذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة واحدة في مديرية عسيلان.

كما تمكَّن الفريق في محافظة تعز من نزع 3 ألغام مضادة للأفراد بمديرية الوازعية، و11 لغمًا مضادًا للدبابات و186 ذخيرة غير منفجرة و186 عبوة ناسفة في مديرية المخاء، و6 ألغام مضادة للأفراد و17 لغمًا مضادًا للدبابات و172 ذخيرة غير منفجرة و172 عبوة ناسفة في مديرية ذباب.

ليصبح بذلك عدد الألغام المنزوعة خلال شهر ديسمبر 3.435 لغمًا، فيما بلغ عدد الألغام التي نزعت منذ بداية مشروع “مسام” 378 ألفًا و636 لغمًا زرعتها الميليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء، من الأطفال والنساء وكبار السن، في حين تواصل المملكة ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة من خلال المشروع تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، والإسهام في مساعدة الأشقاء اليمنيين لعيش حياة كريمة.

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