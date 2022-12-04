مساند: المخالفات المرورية تمنع إصدار أو إلغاء تأشيرة العمالة

منح وسام الملك عبدالعزيز لـ 100 مواطن ومواطنة لتبرعهم بأحد الأعضاء الرئيسة تسجيل 55 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41 نائبة وزير السياحة: أهداف 2030 السعودية تسير أسرع من المخطط له وظائف شاغرة لدى شركة أرامكو في عدة مجالات حساب المواطن يوجه رسالة لموظفي القطاعين العام والخاص الإطاحة بـ 9 متورطين في جرائم كبيرة موجبة للتوقيف مخلة بالشرف والأمانة لا دمج لتطبيق توكلنا في توكلنا خدمات حاليًّا سعود بن سلمان ينعى مفرج بن فيصل أبوثنين تطبيق توكلنا يتيح تحديث البيانات الوظيفية للقطاع العام أو الخاص خطيب المسجد النبوي: التزموا سلوك منهج الحق لحماية المجتمع
أكدت منصة مساند أنه لا يمكن قبول طلب إصدار أو إلغاء التأشيرة للعمالة المنزلية في حال وجود مخالفات مرورية على مقدم الطلب.
وأوضحت منصة مساند، أنه في حال تم إصدار تأشيرة العمالة المنزلية من خلال المنصة فيمكن لمقدم الطلب إلغاء التأشيرة من خلال حسابه لدى مساند، ثم التأشيرات، ثم المزيد، ثم إلغاء التأشيرة.
وتابعت منصة مساند أنه لا يمكن استرداد رسوم تأشيرة تم استخدامها (2000 ريال)، ولإصدار التأشيرة البديلة يشترط أن يتم ترحيل العامل/العاملة خلال فترة التجربة المسموح بها نظاماً (90 يوماً من الوصول)، وأن تكون حالة الشخص للعامل/العاملة في نظام أبشر خروج نهائي.
كذلك يشترط عدم تجاوز الحد الأعلى من التأشيرات المسموح به نظاماً، كما يمكن إصدار التأشيرة البديلة من خلال حساب المستفيد لدى مساند أو إدارات استقدام الأفراد.