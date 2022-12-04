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يشترط عدم تجاوز الحد الأعلى من التأشيرات المسموح به نظاماً

مساند: المخالفات المرورية تمنع إصدار أو إلغاء تأشيرة العمالة

2022-12-04 الساعة 1:03
مساند: المخالفات المرورية تمنع إصدار أو إلغاء تأشيرة العمالة
المواطن - الرياض

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أكدت منصة مساند أنه لا يمكن قبول طلب إصدار أو إلغاء التأشيرة للعمالة المنزلية في حال وجود مخالفات مرورية على مقدم الطلب.

خطوات إلغاء التأشيرة

وأوضحت منصة مساند، أنه في حال تم إصدار تأشيرة العمالة المنزلية من خلال المنصة فيمكن لمقدم الطلب إلغاء التأشيرة من خلال حسابه لدى مساند، ثم التأشيرات، ثم المزيد، ثم إلغاء التأشيرة.

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وتابعت منصة مساند أنه لا يمكن استرداد رسوم تأشيرة تم استخدامها (2000 ريال)، ولإصدار التأشيرة البديلة يشترط أن يتم ترحيل العامل/العاملة خلال فترة التجربة المسموح بها نظاماً (90 يوماً من الوصول)، وأن تكون حالة الشخص للعامل/العاملة في نظام أبشر خروج نهائي.

الحد الأعلى من التأشيرات

كذلك يشترط عدم تجاوز الحد الأعلى من التأشيرات المسموح به نظاماً، كما يمكن إصدار التأشيرة البديلة من خلال حساب المستفيد لدى مساند أو إدارات استقدام الأفراد.

 

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