مستشار اقتصادي: زيادة الطاقة العاملة السعودية تسمح بنمو اقتصادي

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قال المستشار الاقتصادي يحيى السليمان: إنه كلما زاد عدد الموظفين السعوديين وانخفضت البطالة، كلما أصبح لدينا إمكانية أفضل لأداء اقتصادي متنوع.
المستشار الاقتصادي يحيى السليمان: كلما زاد عدد الموظفين السعوديين وانخفضت البطالة كلما أصبح لدينا امكانية أفضل لأداء اقتصادي متنوع @yahyaalsulaiman@jalmuayqil#ميزانية_السعودية2023#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/6IxkE25wOIقد يهمّك أيضاً
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) December 8, 2022
وتابع السليمان، في لقاء له مع برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية، اليوم الخميس، أنه إن انخفضت البطالة خاصة في فئة النساء والشباب تحت سن الـ 29، فسيصبح لدينا إمكانية أفضل لأداء اقتصادي متنوع.
استطرد المستشار الاقتصادي: الآن هناك اعتمادية أفضل من السنوات الماضية، حيث إن 65% من الشعب تحت سن الـ30، و35، ولديهم إمكانيات وطموحات.
وأضاف: إذا توافرت لديهم الرؤية يسمح لهم باستخدام جميع الإمكانيات والإجراءات.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن هناك حلحلة في أرقام البطالة في المملكة، حيث سجلت 9.7% أي أقل من 10%، وهذا كان رقمًا صعب المنال لسنوات عديدة.
وتابع: وجود مثل هذه الطاقة العاملة الإضافية من شباب وشابات الوطن، يسمح بنمو الاقتصاد، بالإضافة إلى البرامج التنموية المختلفة في الميزانية، معربًا عن تفاؤله.