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يؤدي لمضاعفات خطيرة

مستشار السيسي: احذروا إهمال فيروسات الجهاز التنفسي

2022-12-06 الساعة 9:21
مستشار السيسي: احذروا إهمال فيروسات الجهاز التنفسي
المواطن - متابعة

حذر الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية في مصر من الإهمال في التعامل مع  فيروسات الجهاز التنفسي.

مضاعفات خطيرة

وقال مستشار السيسي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حضرة المواطن، الذي يذاع عبر قناة الحدث اليوم، إن فيروسات الجهاز التنفسي لو لم يتم علاجها، من الممكن أن تؤدي إلى مضاعفات خطيرة، مؤكدا أنه لا بد من التعامل مع أعراض الفيروسات بجدية في مختلف الأعمار.

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وأكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، أن موسم الشتاء، هو الموسم الطبيعي لزيادة حالات البرد والرشح، وغيرها من فيروسات الجهاز التنفسي.

أنواع الفيروسات

وأشار تاج الدين، إلى أن حالات فيروس كورونا أصبحت قليلة وبسيطة ويتم علاجها، مؤكدًا أن هناك عدة أنواع من فيروسات الجهاز التنفسي تشبه الإنفلونزا.

وأكمل عوض تاج الدين أنه حتى الآن لم يعلن عالميًا انتهاء وباء كورونا، مؤكدًا أن هناك نوعًا من التذبذب في الحالات ببعض الدول، ولا بد من الاستمرار في الوقاية.

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