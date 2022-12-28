مستشار قانوني: الفزعة ومساعدة المعارف من أسباب جرائم الفساد

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قال المستشار القانوني الدكتور عبد العزيز الشبرمي، إن الفزعة ومساعدة المعارف من أسباب زيادة جرائم الفساد.
فيديو | المستشار القانوني د. عبد العزيز الشبرمي: " الفزعة" ومساعدة المعارف من أسباب زيادة جرائم الفساد #نشرة_التاسعة #الإخبارية pic.twitter.com/rbwJd26zGBقد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 27, 2022
وأضاف الشبرمي، في مداخلة هاتفية مع قناة “الإخبارية”: أن أول أسباب تورط الموظف العام في قضايا الفساد هو ضعف الوازع الديني”.
وتابع أن الشريعة الإسلامية تجرم الرشوة، موضحا أن من أسباب جرائم الفساد الجهل بخطورة جريمة الفساد، والرغبة في الثراء السريع.
وتابع الشبرمي “أن من أسباب انتشار جرائم الفساد هو الجهل بالأفعال التي لم تكن مجرمة من قبل مثل استغلال النفوذ والوسائط واستغلال العلاقات ومساعدة الأقارب على حساب الآخرين، واستخدام سيارات الدولة لأغراض شخصية”.