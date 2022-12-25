Icon

دفع 516 مليون ريال إيجارات لسكان الأحياء المطورة بجدة Icon الصندوق العقاري: إيداع 900 مليون ريال في حسابات مُستفيدي سكني Icon أمريكا ترغب بإعادة بناء الثقة مع السعودية بأي ثمن Icon تراجع حالات كورونا.. 23 إصابة جديدة وتعافي 35 Icon هل تكون المركبات الصغيرة جدًّا حلًّا لـ الزحام في السعودية؟ Icon القبض على مواطن أطلق النار على شخصين وقتل أحدهما في الرياض Icon انتظام الرحلات الجوية في مطار جدة بعد تأثرها جزئيًّا Icon السحيباني: المبيت بالأودية مكروه وقد يصل للتحريم Icon توجيه الاتهام بالشروع بالقتل والسلب للمتهمين في حادثة دهس شخص في القطيف Icon الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تحفز على الإبداع والابتكار بالمملكة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بعد عملية استمرت 5 ساعات

مستشفى الملك خالد بحائل ينقذ مريضًا من الشلل النصفي

2022-12-25 الساعة 2:59
مستشفى الملك خالد بحائل ينقذ مريضًا من الشلل النصفي
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تمكن فريق طبي بمستشفى الملك خالد في حائل من إجراء عملية دقيقة ومعقدة لإنقاذ مريض تعرض لغيبوبة إثر حدوث نزيف بالمخ استمرت لـ5 ساعات تكللت ولله الحمد بالنجاح.

تفاصيل الفحوصات

وأكد تجمع حائل الصحي أن الفريق الطبي استقبل الحالة عن طريق قسم الطوارئ وهو يعاني من تشنجات عصبية، وشلل في الجانب الأيسر من الجسم إثر تعرضه لغيبوبة، وتم على الفور إجراء الفحوصات السريرية والمخبرية والأشعاعية التي أكدت وجود نزيف في المخ؛ بسبب التشوه الشرياني الوريدي الدماغي، مما تطلب على الفور إخضاع المريض وإجراء عملية جراحية فورية باستخدام الميكروسكوب الجراحي لاستئصال التشوه المسبب للنزيف الدماغي، تكللت ولله الحمد بالنجاح واستعاد المريض تحريك الجانب الأيسر بعد فترة المتابعة له من قبل الفريق الطبي في قسم التنويم بالمستشفى إلى أن خرج بالسلامة وبصحة جيدة.

قد يهمّك أيضاً
Img

شؤون الحرمين تترجم الدروس العلمية باللغة الصينية

Img

ضبط مواطن أتلف صرافاً آلياً بتكسيره في القصيم

خدمات للآلاف

يُذكر أن قسم الطوارئ قدم خدماته العلاجية والإسعافية والوقائية لـ 10218 مستفيدًا، فيما استقبلت العيادات الخارجية 8591 مستفيدًا، وأجرت أكثر من 160 ألف فحص مخبري، وقدم مركز التأهيل خلال نفس الفترة خدماته لتأهيل لـ 7615 مستفيدًا، بينما تمكنت الفرق الجراحية من إجراء 515 عملية جراحية، بالإضافة إلى إجراء 367 عملية جراحة في اليوم الواحد، ونفذت 3060 جلسة غسيل كلى، فيما أجرى قسم الأشعة 16290 فحصًا إشعاعيًا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأرصاد: أمطار بمعظم المناطق أول أيام الدراسة...
السعودية اليوم

الأرصاد: أمطار بمعظم المناطق أول أيام الدراسة...

السعودية اليوم
ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 189.57...
السوق

ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 189.57...

السوق
إعلان نتائج القبول في كلية الملك خالد...
السعودية اليوم

إعلان نتائج القبول في كلية الملك خالد...

السعودية اليوم
الذهب في طريقه لأسوأ خسارة أسبوعية خلال...
السوق

الذهب في طريقه لأسوأ خسارة أسبوعية خلال...

السوق
شركة أرامكو تعلن عن وظائف شاغرة
حصاد اليوم

شركة أرامكو تعلن عن وظائف شاغرة

حصاد اليوم
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس المجلس...
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس المجلس...

السعودية اليوم
إيلون ماسك: ولت أيام الحظر الخفي على...
تكنولوجيا

إيلون ماسك: ولت أيام الحظر الخفي على...

تكنولوجيا
الهلال في موعد مع العالمية مجددًا
الرياضة

الهلال في موعد مع العالمية مجددًا

الرياضة