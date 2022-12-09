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باتت المناعة ضعيفة أمام أنواع أخرى من الفيروسات

مستشفيات أمريكا مكتظة أكثر من فترة كورونا 

2022-12-09 الساعة 5:20
مستشفيات أمريكا مكتظة أكثر من فترة كورونا 
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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قالت شبكة ABC إن مستشفيات أمريكا حاليًا ممتلئة ومكتظة أكثر مما كانت عليه في فترة وباء كورونا (كوفيد-19)، حيث تظهر البيانات الرسمية أن 80% من الأسرّة في الدولة مشغولة حاليًا.

وهذا المستوى لم يتم الوصول إليه منذ ذروة وباء كورونا إلا في يناير 2022 فقط حينما كانت نسبة الإشغال تساوي 8 من كل 10 أسرّة، بحسب ما أوضحت الشبكة الأمريكية.

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مستشفيات أمريكا مكتظة حاليًا أكثر من فترة كورونا 

سبب اكتظاظ مستشفيات أمريكا 

هذه المرة فإن الأنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي (RSV) يضغطان بشدة على المستشفيات حيث تمتلئ الأسرّة بالمرضى المصابين بالعدوى الموسمية.

وأدت قيود كوفيد إلى تهميش هذه الفيروسات إلى حد كبير لأكثر من عامين، وهو ما جعل المناعة ضعيفة أمام هذا النوع من الفيروسات، كما أن هذه الفترة منحتهم الوقت اللازم لتطوير الطفرات الجديدة الأكثر فتكًا من المعتاد.

رقم قياسي جديد

وأبلغت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، عن 32733 حالة إصابة مؤكدة بالإنفلونزا خلال أسبوع واحد، وهو رقم قياسي جديد لموسم الفيروسات.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن مسؤولو مركز السيطرة على الأمراض أنه كان هناك 9 ملايين حالة إصابة مؤكدة بالإنفلونزا مع 4500 حالة وفاة ناجمة عن الفيروس السنوي.

الموسم الأسوأ

ويعد موسم الإنفلونزا هذا بالفعل هو الأسوأ منذ جائحة إنفلونزا الخنازير عام 2009.

وتعاني مستشفيات أمريكا التي تتركز بشكل أساسي على طول السواحل الشرقية والغربية للولايات المتحدة أكثر من غيرها، مع وجود بعض الولايات التي وصلت نسبة الإشغال فيها إلى 93%.

 

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