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أغلب المرضى من كبار السن

مستشفيات الصين عاجزة بعد موجة التفشي الشديد لكورونا

2022-12-26 الساعة 7:15
مستشفيات الصين عاجزة بعد موجة التفشي الشديد لكورونا
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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قالت وكالة رويترز إن المستشفيات في الصين غارقة من تفشي موجة جديدة من فيروس كورونا، حيث يقول الأطباء إنهم لم يروا إصابات بهذه الأعداد حتى في ذروة المرض.

وقال الطبيب المقيم في بكين، هوارد بيرنشتاين: لم أر شيئا من هذا القبيل في أكثر من ثلاثة عقود من طب الطوارئ، حيث يصل المرضى إلى المستشفى بأعداد متزايدة باستمرار.

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وأكد على أن جميعهم تقريبًا من كبار السن والعديد منهم ليسوا على ما يرام بسبب أعراض كوفيد والالتهاب الرئوي.

مستشفيات الصين غارقة في موجة تفش جديد من كورونا

التحول من سياسة زيرو كوفيد

وقال التقرير: تعكس رواية بيرنشتاين شهادة مماثلة من الطاقم الطبي في جميع أنحاء الصين الذين يسعون جاهدين للتعامل مع التحول المفاجئ للصين بشأن سياساتها الصارمة السابقة بشأن فيروس كورونا والتي كانت تُسمى بـ زيرو كوفيد، وقد أعقب هذا التحول موجة من الإصابات على مستوى بكين.

وقالت رويترز إن الإصابات الحالية تعد إلى حد بعيد أكبر تفشٍ في الدولة منذ أن بدأ الوباء في مدينة ووهان بوسط قبل ثلاث سنوات، كما عانت المستشفيات الحكومية ومحارق الجثث في الصين هذا الشهر وسط تزايد الإصابات والوفيات.

مستشفيات الصين غارقة في موجة تفش جديد من كورونا

التحدي الأكبر حاليًا

ويقول الأطباء إن التحدي الأكبر حاليًا هو أنهم يعتقدون أنهم ليسوا مستعدين لموجة ثانية، فقد ظن الجميع أن الأمر انتهى أو على أقل تقدير لن يعود بهذا التفشي مرة أخرى بفضل اللقاحات.

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