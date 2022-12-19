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تم ترميمه وتجديده في العهد السعودي

مسجد السُقيا.. إرث تاريخي يفوح بعبق النبوة

2022-12-19 الساعة 8:51
مسجد السُقيا.. إرث تاريخي يفوح بعبق النبوة
المواطن - واس

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في المدينة المنورة العديد من المواقع والمعالم المرتبطة بالسيرة النبوية، والتي يحرص الكثير من زوار طيبة الطيبة على زيارتها للتعرف على جوانب هذه السيرة العطرة.

مسجد السُقيا

ومن هذه المواقع، “مسجد السُقيا” وهو من المساجد التاريخية المرتبطة بالسيرة النبوية الشريفة، ويقع في جزء من حرة الوبرة الغربية التي تسمى حرة الظاهرة ، وتسمى أيضا بحرة السقيا لوجود بئر السقيا.

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ويذكر الباحث في معالم السيرة النبوية عزالدين محمد المسكي، أن هذه البئر كان يستعذب مائها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ، وكانت أرضها ملكاً للصحابي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وفي موضع المسجد نزل النبي صلى الله عليه وسلم عند توجهه إلى بدر، واستعرض جيشه ودعا لأهل المدينة كما ورد في الحديث الشريف :(إن رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ، ثُمَّ صَلَّى بِأَرْضِ سَعْدٍ بِأَصْلِ الْحَرَّةِ عِنْدَ بُيُوتِ السُّقْيَا، ثُمَّ قَالَ: ” اللهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَكَ وَعَبْدَكَ وَنَبِيَّكَ دَعَاكَ لِأَهْلِ مَكَّةَ، وَأَنَا مُحَمَّدٌ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ وَرَسُولُكَ أَدْعُوكَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ مِثْلَ مَا دَعَاكَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ لِأَهْلِ مَكَّةَ، نَدْعُوكَ أَنْ تُبَارِكَ لَهُمْ فِي صَاعِهِمْ وَمُدِّهِمْ وَثِمَارِهِمْ. اللهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَمَا حَبَّبْتَ إِلَيْنَا مَكَّةَ، وَاجْعَلْ مَا بِهَا مِنْ وَبَاءٍ بِخُمٍّ. اللهُمَّ إِنِّي قَدْ حَرَّمْتُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا كَمَا حَرَّمْتَ عَلَى لِسَانِ إِبْرَاهِيمَ الْحَرَمَ ” (مسند الإمام أحمد).

وقد بنى هذا المسجد عمر بن عبدالعزيز رحمه الله في نهاية القرن الأول الهجري عندما كان أميراً على المدينة المنورة ، وتم ترميمه وتجديده في العهد السعودي الزاهر ضمن تأهيل مواقع التاريخ الإسلامي الذي تزخر به أرض المملكة العربية السعودية.

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