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مسك الخيرية تعلن عن وظائف لحملة مختلف المؤهلات

2022-12-27 الساعة 1:27
مسك الخيرية تعلن عن وظائف لحملة مختلف المؤهلات
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت مؤسسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز “مسك” عن توفر وظائف شاغرة لحملة مختلف المؤهلات وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية:

المسميات الوظيفية:

مدير العلاقات العامة – MarCom

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المسؤوليات
  • يعمل مع وحدات الأعمال الاستراتيجية (SBUs) بما في ذلك زيارات الرئيس التنفيذي لفهم احتياجات العلاقات العامة الخاصة بهم.
  • يدير وكالات العلاقات العامة بشكل استباقي لتحديد الاتجاهات وتوليد التغطية الإعلامية والتغطية الصحفية والبيانات الصحفية ومحتويات العلاقات العامة الأخرى ذات الصلة.
  • يدعم إنشاء مواد اتصال متسقة وعالية الجودة – بما في ذلك البيانات الصحفية والإعلانات الإعلامية والمقالات المنشورة ومنشورات الوسائط الاجتماعية – لضمان اتساق الرسائل بما يتماشى مع استراتيجية مسك.
  • ينسق الحملات المحلية لدعم أهداف العمل المختلفة.
  • يضمن أن جميع العلاقات العامة والوسائط التي تخرج تتماشى مع إرشادات التسويق والاتصالات الخاصة بـ Misk.
  • يضمن أن رسائل العلاقات العامة الرئيسية دقيقة ومتسقة مع رسائل وأنشطة الشركة / الأعمال ذات الصلة.

وظائف أخرى متاحة

  • ضابط مشروع أول – ريادة الأعمال
  • مدير المشروع – المشاركة المجتمعية
  • ضابط المشروع – مهارات مسك
  • مدير مشروع أول – ريادة الأعمال
  • مسؤول المشروع – PMO
  • مدير المشروع – علم البيانات والتحليلات
  • ضابط المشروع – القيادة
  • مساعد شخصي
  • مدير المشروع – مهارات مسك

طريقة التقديم

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم (اضغط هنا).

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