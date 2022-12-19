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للحصول على ممر جوي آمن لأفغانستان

مسلحون يقتحمون سجنًا بباكستان ويحتجزون 45 رهينة بداخله

2022-12-19 الساعة 1:35
مسلحون يقتحمون سجنًا بباكستان ويحتجزون 45 رهينة بداخله
المواطن - فريق التحرير

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أقدم مسلحون على اقتحام سجن شمال غربي باكستان، أمس، واحتجزوا رهائن، أثناء سعيهم للحصول على ممر جوي آمن إلى أفغانستان.

التفاصيل

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن السجن تديره إدارة مكافحة الإرهاب في منطقة بانو بإقليم خيبر بختونخوا المتاخم لأفغانستان.

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ونشر الإرهابيون، الذين لم يُعرف بعد انتماءاتهم، مقطع فيديو مع وسائل الإعلام، وقالوا إنهم أطلقوا سراح نحو 35 من السجن، واحتجزوا نحو 10 من مسؤولي الأمن رهائن.

وشوهد ثلاثة مسلحين على الأقل في الفيديو الذي تبلغ مدته دقيقتين، والذي يطالبون فيه الحكومة بتوفير سفر جوي آمن إلى أفغانستان.

وتجري عملية عسكرية للتعامل مع حالة الرهائن، وفقًا للشرطة.

وأفاد محمد علي سيف، المتحدث باسم حكومة الإقليم، أن الوضع في إدارة مكافحة الإرهاب تحت السيطرة.

واسترسل سيف على تويتر: بعض المتهمين في المركز كانوا رهن الاحتجاز للاشتباه في الإرهاب.

وأكمل: حاول المتهمون انتزاع أسلحة من أفراد الأمن الموجودين في المركز. الوضع تحت السيطرة الكاملة، وقد حاصرت قوات الأمن المنطقة.

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