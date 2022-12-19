مسلحون يقتحمون سجنًا بباكستان ويحتجزون 45 رهينة بداخله

وظائف لدى أمانة الحدود الشمالية عبر جدارات تسجيل 28 حالة إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41 230 وظيفة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني زوار البوليفارد يحتفلون باليوم الوطني البحريني إنقاذ مخالف يمني سقط في منطقة جبلية بجازان لقطات لمعرض أنا عربية بعدسة “المواطن” بأكبر تشكيلة للأزياء الفحوصات الطبية الأولية للتوأم السيامي النيجيري جيدة المها العربي في محمية نيوم لأول مرة منذ قرن السعودية أولاً.. الرياض تُذّكر الجميع بأنها لم ولن تكون تابعة لأحد توقعات لطقس نهاية الأسبوع: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال
أقدم مسلحون على اقتحام سجن شمال غربي باكستان، أمس، واحتجزوا رهائن، أثناء سعيهم للحصول على ممر جوي آمن إلى أفغانستان.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن السجن تديره إدارة مكافحة الإرهاب في منطقة بانو بإقليم خيبر بختونخوا المتاخم لأفغانستان.
ونشر الإرهابيون، الذين لم يُعرف بعد انتماءاتهم، مقطع فيديو مع وسائل الإعلام، وقالوا إنهم أطلقوا سراح نحو 35 من السجن، واحتجزوا نحو 10 من مسؤولي الأمن رهائن.
وشوهد ثلاثة مسلحين على الأقل في الفيديو الذي تبلغ مدته دقيقتين، والذي يطالبون فيه الحكومة بتوفير سفر جوي آمن إلى أفغانستان.
وتجري عملية عسكرية للتعامل مع حالة الرهائن، وفقًا للشرطة.
وأفاد محمد علي سيف، المتحدث باسم حكومة الإقليم، أن الوضع في إدارة مكافحة الإرهاب تحت السيطرة.
واسترسل سيف على تويتر: بعض المتهمين في المركز كانوا رهن الاحتجاز للاشتباه في الإرهاب.
وأكمل: حاول المتهمون انتزاع أسلحة من أفراد الأمن الموجودين في المركز. الوضع تحت السيطرة الكاملة، وقد حاصرت قوات الأمن المنطقة.