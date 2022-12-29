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تم توقيف المتهمين وإحالتهما للجهات المختصة

مشاجرة بالسيوف داخل مستشفى بالكويت

2022-12-29 الساعة 3:12
مشاجرة بالسيوف داخل مستشفى بالكويت
المواطن - فريق التحرير

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أثارت مشاجرة بين مواطنين كويتيين داخل مستشفى بمنطقة الجهراء غرب البلاد، ذعرًا واسعًا لاستخدام “السيوف والسكاكين” فيها، قبل أن تتدخل قوات الأمن وتوقفهما وتحيلهما للجهات المختصة.

نشوب خلاف

وحسب ما ذكرته صحيفة “الأنباء” الكويتية، وصل بلاغ لغرفة عمليات وزارة الداخلية يفيد بنشوب مشاجرة داخل مستشفى الجهراء تم خلالها استخدام “الأسلحة البيضاء”.

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وسارعت قوات الأمن إلى المستشفى حيث تبين أن خلافًا نشب بين مواطنين تسبب في تشاجرهما باستخدام “السكاكين والسيوف”.

إحالة للجهات المختصة

وتمكنت القوات الأمنية الكويتية من السيطرة على طرفي المشاجرة وانتزاع “السيوف والسكاكين” منهما، قبل أن يتم إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة.

وحب ما نقلته قناة “العربية”، فوفق المادة 28 من القانون رقم 1991/13 بخصوص الأسلحة والذخائر بالكويت، فإنه لا يجوز حيازة الأسلحة البيضاء أو إحرازها أو حملها في الأماكن العامة”.

وحسب المادة 29 من نفس القانون “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف ذلك”، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.

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