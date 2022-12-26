مشاجرة وإساءة بألفاظ أدت إلى مقتل مغنية الراب رنا بدر الدين

كشفت الشرطة السودانية تفاصيل صادمة بشأن مقتل مغنية الراب رنا بدر الدين داخل شقة مفروشة بالخرطوم في جريمة غامضة.

وحسب قناة “العربية”، عثر مواطن سوداني على جثة رنا بدر الدين داخل إحدى الشقق بمقر سكنه بحي الأملاك بالخرطوم، ليبلغ الشرطة والتي انتقلت على الفور إلى الموقع.

تفاصيل الحادث

وقُتلت رنا بدر الدين، بعد تعرضها للضرب بآلة صلبة، على يد ابن مالك الشقة المفروشة، والذي يبلغ 26 عامًا، بعد مشادة بينهما لم يعرف سببها حتى الآن، حيث وُجدت الجثة غارقة في دمها وفي بداية التحلل، وتوجد آثار ضرب في الوجه والرأس.

وتم رفع الجثمان إلى قسم الشرطة لتكملة الإجراءات القانونية قبل إحالته إلى التشريح لمعرفة أسباب الوفاة.

وتبين من التحقيقات أن الشخص الذي أبلغ عن الحادث هو مالك العقار، وأن الشقة مكان وقوع الجريمة مخصصة لابنه وهو غير متزوج.

وأشارت التحقيقات إلى أنه ومنذ أيام أجّر ابنه الشقة لفتاتين، وإحداهما غادرت الشقة وبقيت الأخرى، وقال إن ابنه هو من أبلغه بانبعاث رائحة كريهة ودماء سائلة من داخل الشقة.

مشاجرة أدت للقتل

وتمكنت شرطة المباحث والتحقيقات الجنائية بالخرطوم بحري، من إلقاء القبض على المتهم الأول ابن صاحب العقار المذكور. والمتهم الثاني “سائق توك توك”.

ويمتهن المتهم الذي يبلغ من العمر (26) عامًا، الأعمال الحرة، واعترف أن الحادث وقع السبت 17 ديسمبر، حيث بدأ بمشادة بين وبينه المجني عليها، ضربها على أثرها بقطعة خشب في وجهها ورأسها.

وعقب ذلك شغل جهاز التكييف وأغلق الشقة عليها، لافتًا إلى أن سبب الحادث جاء بسبب إساءتها له بألفاظ نابية.

وأشار إلى أنه استعان بالمتهم الثاني – سائق توك توك – لمعاونته على التخلُّص من الجثة.