مشاركة الأخضر بكأس العالم ستبقى في الذاكرة للأبد

نشر حساب مجلس جمهور المنتخب السعودي، على موقعه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، مساء اليوم الأربعاء، تذكيرًا لعشاق المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بمشاركة الأخضر الهامة في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

مكسب وخسارة

وجاء على حساب مجلس جمهور المنتخب السعودي، اليوم الأربعاء، عبر تويتر: كرة القدم فوز وخسارة.. لكن مشاركتنا في مونديال 2022 راح تبقى في الذاكرة للأبد.

مستوى متميز

ودع الأخضر بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد منافسات كأس العالم 2022، إلا أنه ظهر بشكل مميز، ليحصل على إشادة كبيرة من الوسط الرياضي.

الأخضر في مجموعته

وأنهى الأخضر مشواره في مونديال قطر 2022، محتلًا المركز الرابع في المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط من الفوز على الأرجنتين بنتيجة 2-1 في مباراة تاريخية، والخسارة ضد بولندا والمكسيك.