Icon

وظائف لدى أمانة الحدود الشمالية عبر جدارات Icon تسجيل 28 حالة إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41 Icon 230 وظيفة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني Icon زوار البوليفارد يحتفلون باليوم الوطني البحريني Icon إنقاذ مخالف يمني سقط في منطقة جبلية بجازان Icon لقطات لمعرض أنا عربية بعدسة “المواطن” بأكبر تشكيلة للأزياء Icon الفحوصات الطبية الأولية للتوأم السيامي النيجيري جيدة Icon المها العربي في محمية نيوم لأول مرة منذ قرن Icon السعودية أولاً.. الرياض تُذّكر الجميع بأنها لم ولن تكون تابعة لأحد Icon توقعات لطقس نهاية الأسبوع: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
رغم احتجاج نادي الباطن

مشاركة كنو ضد الباطن لن تثير أزمة لـ الهلال

2022-12-17 الساعة 8:27
مشاركة كنو ضد الباطن لن تثير أزمة لـ الهلال
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

يبدو أن نادي الهلال وضعه مطمئن حول مشاركة نجمه محمد كنو في مباراة الباطن أمس في الجولة الـ9 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ورغم أن نادي الباطن تقدم باحتجاج اعتراضًا على مشاركة نجم الهلال في مباراة أمس، لكن وضع النادي مطمئن بعد تلقيه خطابًا من الاتحاد السعودي لكرة القدم يؤكد فيه سلامة موقف النادي حول إشراك لاعبه في اللقاء وهذا ما أكده الإعلامي عبدالرحمن أباعود عبر حسابه في “تويتر.

قد يهمّك أيضاً
Img

وظائف بـ المؤسسة العامة للري في عدة مجالات

Img

رونالدو: غوارديولا رفض تدريب منتخب البرازيل

عقوبة كنو

وكان اللاعب كنو تعرض للإيقاف لمدة 4 أشهر بداية من مطلع مايو الماضي، بسبب توقيعه لـ الهلال والنصر في آن واحد.

وكان نجم الهلال شارك مع المنتخب السعودي في بطولة كأس العالم 2022 بقطر، حيث تواجد الأخضر في المركز الرابع بالمجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، من فوز على الأرجنتين ثم خسارتين أمام منتخبي بولندا والمكسيك.

الهلال ضد الباطن

وفاز الهلال على الباطن بثلاثية مقابل هدف أمس، حيث ضغط لاعبو الزعيم بقوة، أملًا في هز الشباك مبكرًا، وتصدى كامبانيا لتسديدة قوية من محمد كنو عند الدقيقة 15.

وواصل كامبانيا تميزه وتصدى لتسديدة صاروخية من أندريه كاريلو من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 24، واستمر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في ضغطه، وسط تألق دفاعي لافت من دفاع الباطن.

الهلال والباطن - محمد كنو

واستمرت محاولات الزعيم لاختراق دفاع السماوي، ولكن دون جدوى، وتصدى كامبانيا لتسديدة من أوديون إيغالو عند الدقيقة 44، ليُخيم التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من مباراة الهلال ضد الباطن.

وبدأ الزعيم الشوط الثاني بشكل ضاغط، وتصدى كامبانيا لركلة جزاء من إيغالو، وسجل جانغ هيون سو الهدف الأول برأسية عند الدقيقة 48، وانتفض لاعبو الأزرق بعد الهدف، وأطلق ماريغا تسديدة قوية مرت بجوار القائم عند الدقيقة 58.

ونجح يوسف فواز في تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 63 بعد عدة تمريرات بين لاعبي السماوي، وكاد الأزرق أن يتقدم عند الدقيقة 66، إلا أن الدفاع أنقذ فرصة خطيرة من كرة عرضية، وضغط لاعبو الفريقين بحثًا عن تسجيل هدف جديد.

وتمكن إيغالو من هز شباك السماوي بهدف رائع بالكعب عند الدقيقة 80، قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء سددها صالح الشهري، ولكن كامبانيا تصدى لها عند الدقيقة 86.

واحتسب الحكم ركلة جزاء أخرى؛ سددها أندريه كاريلو بنجاح عند الدقيقة 90، لتنتهي المباراة بفوز الهلال ضد الباطن بنتيجة 3/1.

وبعد مباراة أمس، رفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رصيده إلى 20 نقطة، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما وصل رصيد الباطن إلى نقطة في المركز الأخير.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأمير تركي بن محمد يشيد باهتمام القيادة...
السعودية اليوم

الأمير تركي بن محمد يشيد باهتمام القيادة...

السعودية اليوم
الرئيس الصيني: أقمنا علاقات وشراكة إستراتيجية مع...
السعودية اليوم

الرئيس الصيني: أقمنا علاقات وشراكة إستراتيجية مع...

السعودية اليوم
الزكاة والضريبة: إعفاء التأجير السكني من ضريبة...
السعودية اليوم

الزكاة والضريبة: إعفاء التأجير السكني من ضريبة...

السعودية اليوم
ذا روك يعترف بأنه اعتاد السرقة يوميًا
العالم

ذا روك يعترف بأنه اعتاد السرقة يوميًا

العالم
ضبط 4 مخالفين بحوزتهم حطب وفحم محليان
حصاد اليوم

ضبط 4 مخالفين بحوزتهم حطب وفحم محليان

حصاد اليوم
البرتغال تحفز رفاق رونالدو قبل لقاء كوريا...
الرياضة

البرتغال تحفز رفاق رونالدو قبل لقاء كوريا...

الرياضة
طائرة الإخلاء الطبي التابعة للدفاع نقلت ياسر...
السعودية اليوم

طائرة الإخلاء الطبي التابعة للدفاع نقلت ياسر...

السعودية اليوم
ضبط مخالفين بحوزتهما 76 كجم من الحشيش...
أخبار أمنية

ضبط مخالفين بحوزتهما 76 كجم من الحشيش...

أخبار أمنية