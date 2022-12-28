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بعد عودته من الإيقاف

مشاركة محمد كنو تُثير جدلًا

2022-12-28 الساعة 2:13
مشاركة محمد كنو تُثير جدلًا
المواطن - مروة نبيل

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أثارت عودة النجم محمد كنو للمشاركة في المباريات مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، حالة من الجدل مؤخرًا، حيث تقدم الباطن والنصر بتقديم احتجاجات.

عودة محمد كنو

وكانت غرفة فض المنازعات قد ألزمت، شهر مايو الماضي، محمد كنو والهلال بالتضامن بدفع تعويض مالي لنادي النصر 27 مليون ريال، وإيقاف اللاعب لمدة 4 أشهر، ومنع الزعيم من تسجيل لاعبين جدد لمدة فترتين.

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وخاض محمد كنو نهائيات كأس العالم 2022 مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، وكان من أبرز اللاعبين، قبل أن يعود للمشاركة مع الهلال في المباريات الرسمية بداية من الجولة التاسعة ضد الباطن.

محمد كنو
كنو – المصدر @SaudiNT

احتجاجات ضد مشاركة كنو

وتقدم نادي الباطن باحتجاج بعد مشاركة كنو في مباراة الفريقين بدوري روشن، إلا أن لجنة الانضباط والأخلاق رفضت الاحتجاج لعدم استكمال الإجراءات الشكلية بتقديم الأسباب ودفع الرسوم خلال 48 ساعة من نهاية اللقاء.

محمد كنو
كنو – المصدر @Alhilal_FC

كما أبدى النصر اعتراضه على مشاركة محمد كنو في ديربي الرياض ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي، وأكد رئيس مجلس إدارته، مسلي آل معمر التقدم باحتجاج.

محمد كنو في ديربي الرياض
كنو – المصدر @Alhilal_FC

وقال مسلي آل معمر خلال تصريحاته لبرنامج “برا 18” عبر قناة SSC: “استخدمنا حقنا المشروع قانونيًا، ونثق تمامًا بكسب الاحتجاج المرفوع ضد مشاركة اللاعب محمد كنو مع نادي الهلال.. إذ اتجهنا لمركز التحكيم الرياضي”.

ومن المتوقع أن يتقدم النصر بأسباب الاحتجاج ودفع الرسوم، اليوم الأربعاء، بعد الاحتجاج المبدئي الذي قدمه لمراقب ديربي الرياض الذي انتهى بالتعادل بنتيجة 2/2.

محمد كنو
كنو – المصدر @Alhilal_FC

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