مشاعر الجماهير.. متعة كرة القدم في صيحات المدرجات

تعد أصوات الجماهير في مدرجات كرة القدم هي مصدر المتعة والإلهام لنجوم المنتخبات المشاركة في مختلف البطولات والمسابقات الكروية، أما عن كأس العالم قطر 2022، فقد كان للحضور الجماهيري الكبير متعة وحضور خاص، ساعد على انتزاع المهارات من اللاعبين.

عيون الكاميرا

وفي تقرير لقناة الكاس القطرية، بثته عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي توتير، اليوم الاثنين، رصدت الكاميرات لقطات العناق والفرحة في مدرجات استادات قطر التي تستضيف النسخة الحالية من مونديال كأس العالم، وصيحات وهتافات مع كل هدف وتمريرة وتوجيه وحركة من المدربين واللاعبين.

متعة الجماهير

كما رصدت عدسة كاميرا قناة الكاس القطرية، السبت الماضي، لقطات مميزة تصف الفرحة الجنونية التي عاشتها جماهير المنتخبات المتأهلة إلى دورالـ16 (ثمن النهائي) بكأس العالم قطر 2022.