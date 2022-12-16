مشاهد أولية .. تفجير سيارة مفخخة يصيب 8 ضباط في تركيا

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أصيب 9 أشخاص بينهم 8 ضباط شرطة في تركيا بعد انفجار سيارة مفخخة في دورية للشرطة في محافظة ديار بكر.
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— NTV (@ntv) December 16, 2022
وبحسب موقع قناة ntv التركية فقد خرج 7 من المصابين من المستشفى بعد تقديم الرعاية الصحية لهم فيما لا يزال شخصان يتلقيان العلاج.
في هذه الأثناء أفادت مصادر محلية أنه تم اعتقال خمسة أشخاص على صلة بالهجوم، فيما انتقل وزير الداخلية سليمان صويلو إلى مكان الحادث.
وقد وقع الهجوم في حوالي الساعة 5.10 صباحًا في ديار بكر، حيث تركت سيارة مفخخة على جانب الطريق على طريق ماردين وسط منطقة صور.
وتم تفجير السيارة المفخخة أثناء مرورها بجانب دورية الشرطة التي كانت تقل ضباطًا من شرطة مكافحة الشغب.
وصرح محافظ ديار بكر علي إحسان سو بأن الجرحى عولجوا في العيادات الخارجية وأن سبعة من المصابين خرجوا من المستشفى.
وأفادت المصادر أن الشخصين اللذين لا يزالان يتلقيان العلاج حالتهما الصحية مستقرة.