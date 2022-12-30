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مشاهد تحبس الأنفاس لمقاتلة صينية تقترب من طائرة أمريكية بالجو

2022-12-30 الساعة 8:19
مشاهد تحبس الأنفاس لمقاتلة صينية تقترب من طائرة أمريكية بالجو
المواطن - فريق التحرير

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اقتربت مقاتلة صينية من طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي بشكل خطير، إذ كانت المسافة بينهما 20 قدمًا فقط، حسبما أعلن الجيش الأمريكي.

التفاصيل

وأظهر الفيديو طائرة J-11 وهي تطير بشكل قريب للغاية من RC-135، ومع اقتراب الطائرة الصينية اضطر الطيار الأمريكي إلى النزول بسرعة بعيدًا عن الطائرة الأخرى.

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وأجبر ذلك طيار المقاتلة التابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز RC-135 على القيام بمناورات مراوغة ضد المقاتلة الصينية من طراز J-11 لتجنب اصطدام مميت في المجال الجوي الدولي.

وجاءت المواجهة التي تحبس الأنفاس عقب تصريح الجيش الأمريكي بشأن السلوك الخطير المتزايد للطائرات العسكرية الصينية.

وأفاد مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة أثارت القضية مع الحكومة الصينية، ولم يتم التعرف على الطيارين المشاركين في عملية الاعتراض، ولم يتضرر أي منهما.

وجاء في البيان الأمريكي: نتوقع من جميع الدول في منطقة المحيطين الهندي والهادئ استخدام المجال الجوي الدولي بأمان ووفقًا للقانون الدولي.

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