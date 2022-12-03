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بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة

مشاهد خلابة لجريان السيول في دوقة شمال القنفذة

2022-12-03 الساعة 3:28
مشاهد خلابة لجريان السيول في دوقة شمال القنفذة
المواطن - الرياض

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وثق مقطع فيديو متداول، مشاهد خلابة تأسر العقول، لجريان السيول في مركز دقة شمال محافظة القنفذة، خلال الساعات الماضية.

ووثق المقطع الذي رصدته صحيفة “المواطن“، تدفق وجريان السيول في مركز دوقة، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

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توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق.

وتشمل الحالة، أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق الشرقية ، الحدود الشمالية ، الجوف وتبوك كذلك على الأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة.

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