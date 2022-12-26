Icon

نائب أمير نجران يتفقد وحدات وآليات لواء الملك عبدالعزيز الآلي Icon صورة فضائية.. نصف سماء السعودية مغطاة بالغيوم Icon بدء صرف تعويضات العقارات المحيطة بمشروع الملك سلمان لتوسعة مسجد قباء Icon موجز “المواطن” ليوم الأحد 25 ديسمبر Icon أكثر من 150 براند في معرض العطور وجولة مميزة بعدسة “المواطن” Icon دفع 516 مليون ريال إيجارات لسكان الأحياء المطورة بجدة Icon الصندوق العقاري: إيداع 900 مليون ريال في حسابات مُستفيدي سكني Icon أمريكا ترغب بإعادة بناء الثقة مع السعودية بأي ثمن Icon تراجع حالات كورونا.. 23 إصابة جديدة وتعافي 35 Icon هل تكون المركبات الصغيرة جدًّا حلًّا لـ الزحام في السعودية؟ Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
وصفت سيول تحركات بيونغيانغ بأنها استفزاز واضح

مشاهد لاستنفار كوريا الجنوبية عسكريًا ردًا على جارتها الشمالية

2022-12-26 الساعة 4:21
مشاهد لاستنفار كوريا الجنوبية عسكريًا ردًا على جارتها الشمالية
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وثق مقطع فيديو لحظات استنفار جيش كوريا الجنوبية عن طريق إرسال الجيش بعضًا من طائراته العسكرية ومروحيات؛ ردًا على اختراق طائرات مسيرة تابعة للجارة الشمالية الحدود الجنوبية بين البلدين.

قد يهمّك أيضاً
Img

رضوان السيد: خاتمي اعترف لي بفشله في الإصلاح الديني بإيران

Img

ترامب ممنوع من الترشح لانتخابات 2024

نيران تحذيرية

وقالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، نقلًا عن لجنة رؤساء الأركان قولهم إن حرس الحدود فتحوا نيرانًا تحذيرية.

وكان قد تم اكتشاف الطائرات المسيرة لكوريا الشمالية في الحدود الجنوبية بين الكوريتين حوالي الساعة 10:25 بالتوقيت الكوري المحلي، وردت سيول بإرسال طائرات عسكرية ومروحيات ومعدات أخرى.

ومع ذلك، فإنه حتى الآن، لم يتضح بعد ما إذا كانت الطائرات المسيرة مسلحة أم لا.

تعليق الرحلات الجوية

ووفقًا للمعلومات، عبرت الطائرات المسيرة خط الترسيم العسكري الفاصل بين كوريا الجنوبية والشمالية، وتم رصدها في كيمبو وجزيرة كانغهوا وباجو، مما تسبب في تعليق الرحلات الجوية المدنية مؤقتًا في مطاري إنتشون وكيمبو.

مشاهدات لاستنفار كوريا الجنوبية عسكريًا ردًا على جارتها الشمالية

عمل استفزازي

وبحسب وكالة يورو نيوز، قال الجيش الكوري الجنوبي، إن 5 طائرات مسيرة كورية شمالية اخترقت المجال الجوي وهو ما دفع سيول للرد من خلال الدفع بمقاتلات وطائرات مروحية هجومية وإطلاق النار في محاولة لإسقاط الطائرات المسيرة التابعة لكوريا الشمالية.

وذكر مسؤول بجيش كوريا الجنوبية أن الجيش أرسل في إطار الرد طائرات مراقبة إلى كوريا الشمالية لتصوير معداتها العسكرية.

مشاهدات لاستنفار كوريا الجنوبية عسكريًا ردًا على جارتها الشمالية

وقال المسؤول الكوري الجنوبي في رئاسة الأركان، لي سيونج أو: هذا عمل استفزازي واضح من كوريا الشمالية التي اخترقت مجالنا الجوي وحلقت إحدى طائراتهم فوق العاصمة الكورية الجنوبية بينما حامت بقية الطائرات قرب الساحل الغربي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

منتخب كرواتيا متخصص أشواط إضافية
الرياضة

منتخب كرواتيا متخصص أشواط إضافية

الرياضة
خليل البلوشي: السعودية قادرة على تخطي المكسيك
كأس العالم

خليل البلوشي: السعودية قادرة على تخطي المكسيك

كأس العالم
مقارنة الأكلات الشتوية في سهيل والحميمين والعقارب
السعودية اليوم

مقارنة الأكلات الشتوية في سهيل والحميمين والعقارب

السعودية اليوم
الدفاع المدني: توخوا الحيطة لاحتمالية هطول أمطار...
السعودية اليوم

الدفاع المدني: توخوا الحيطة لاحتمالية هطول أمطار...

السعودية اليوم
انفجارات وقتلى في قاعدة جوية روسية
العالم

انفجارات وقتلى في قاعدة جوية روسية

العالم
محمد رمضان يرقص مع مضيفة بداخل طائرة...
مشاهير

محمد رمضان يرقص مع مضيفة بداخل طائرة...

مشاهير
جماهير فرنسية تُطالب بإعادة نهائي كأس العالم...
كأس العالم

جماهير فرنسية تُطالب بإعادة نهائي كأس العالم...

كأس العالم
ديشامب قد يؤجل حلم زيدان مع فرنسا
آخر الاخبار

ديشامب قد يؤجل حلم زيدان مع فرنسا

آخر الاخبار