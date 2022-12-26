مشاهد لاستنفار كوريا الجنوبية عسكريًا ردًا على جارتها الشمالية

نائب أمير نجران يتفقد وحدات وآليات لواء الملك عبدالعزيز الآلي صورة فضائية.. نصف سماء السعودية مغطاة بالغيوم بدء صرف تعويضات العقارات المحيطة بمشروع الملك سلمان لتوسعة مسجد قباء موجز “المواطن” ليوم الأحد 25 ديسمبر أكثر من 150 براند في معرض العطور وجولة مميزة بعدسة “المواطن” دفع 516 مليون ريال إيجارات لسكان الأحياء المطورة بجدة الصندوق العقاري: إيداع 900 مليون ريال في حسابات مُستفيدي سكني أمريكا ترغب بإعادة بناء الثقة مع السعودية بأي ثمن تراجع حالات كورونا.. 23 إصابة جديدة وتعافي 35 هل تكون المركبات الصغيرة جدًّا حلًّا لـ الزحام في السعودية؟
وثق مقطع فيديو لحظات استنفار جيش كوريا الجنوبية عن طريق إرسال الجيش بعضًا من طائراته العسكرية ومروحيات؛ ردًا على اختراق طائرات مسيرة تابعة للجارة الشمالية الحدود الجنوبية بين البلدين.
وقالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، نقلًا عن لجنة رؤساء الأركان قولهم إن حرس الحدود فتحوا نيرانًا تحذيرية.
وكان قد تم اكتشاف الطائرات المسيرة لكوريا الشمالية في الحدود الجنوبية بين الكوريتين حوالي الساعة 10:25 بالتوقيت الكوري المحلي، وردت سيول بإرسال طائرات عسكرية ومروحيات ومعدات أخرى.
ومع ذلك، فإنه حتى الآن، لم يتضح بعد ما إذا كانت الطائرات المسيرة مسلحة أم لا.
ووفقًا للمعلومات، عبرت الطائرات المسيرة خط الترسيم العسكري الفاصل بين كوريا الجنوبية والشمالية، وتم رصدها في كيمبو وجزيرة كانغهوا وباجو، مما تسبب في تعليق الرحلات الجوية المدنية مؤقتًا في مطاري إنتشون وكيمبو.
وبحسب وكالة يورو نيوز، قال الجيش الكوري الجنوبي، إن 5 طائرات مسيرة كورية شمالية اخترقت المجال الجوي وهو ما دفع سيول للرد من خلال الدفع بمقاتلات وطائرات مروحية هجومية وإطلاق النار في محاولة لإسقاط الطائرات المسيرة التابعة لكوريا الشمالية.
وذكر مسؤول بجيش كوريا الجنوبية أن الجيش أرسل في إطار الرد طائرات مراقبة إلى كوريا الشمالية لتصوير معداتها العسكرية.
وقال المسؤول الكوري الجنوبي في رئاسة الأركان، لي سيونج أو: هذا عمل استفزازي واضح من كوريا الشمالية التي اخترقت مجالنا الجوي وحلقت إحدى طائراتهم فوق العاصمة الكورية الجنوبية بينما حامت بقية الطائرات قرب الساحل الغربي.