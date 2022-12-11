مشاهد لتدفق السيول الهادرة في محافظة الحجرة

وثق مقطع فيديو متداول، هطول أمطار غزيرة وتدفق السيول في مركز جرداء بني علي في محافظة الحجرة بمنطقة الباحة، خلال الساعات الماضية.

وأظهر المقطع الذي رصدته صحيفة “المواطن“، تدفق السيول في مركز جرداء بني علي في الحجرة، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

توقعات حالة الطقس



وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الباحة، جازان، عسير تشمل الأجزاء الساحلية منها.

في حين تتهيأ الفرصة مساءً لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على منطقة مكة المكرمة تشمل أجزائها الساحلية، كما يتوقع تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على أجزاء من مناطق الرياض حائل، الجوف والحدود الشمالية.