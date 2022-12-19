مشاهد لتدفق الشلالات بقرية أم الزلة

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وثق مقطع فيديو متداول، رصدته صحيفة “المواطن”، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تدفق الشلالات بقرية أم الزلة جنوب مكة المكرمة، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكوّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، مكة المكرمة وجازان، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا على أجزاء من غرب وجنوب غرب المملكة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 12-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وتكون على الجزء الجنوبي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وتكون على الجزء الجنوبي شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.